Lamine Yamal se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad del corazón. Desde el verano, el delantero blaugrana ha pasado a ocupar las tertulias de crónica social y llenar las revistas de papel couché con sus aventuras románticas y relaciones personales. La más sonada y que salió a la luz hace unos meses fue con la cantante argentina Nicki Nicole. Una relación muy intensa y breve que ha estado acompañada de apariciones públicas, comentarios y fotografías en las redes y que hace pocos días el mismo jugador habría confirmado la ruptura en una conversación con el periodista Javi Hoyos. Ahora bien, quien ha encendido la polémica de nuevo es la madre del futbolista.

Los detalles de la cena especial con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal

El nuevo 10 del Barça es la gran promesa del club blaugrana, pero desde hace unos días su madre, Sheila Ebana, también ha entrado en esta rueda mediática a raíz del encuentro exclusivo con ella para conocerla y poder cenar con ella. La cena se celebró el pasado 7 de noviembre y según ha publicado La Vanguardia, parece que algunos asistentes no quedaron del todo contentos con lo que se ofreció.

Todo lo relacionado con el joven blaugrana genera interés y parece que incluso hay personas interesadas en cenar con su madre. Según las informaciones que han salido a la luz, el evento debía celebrarse en un hotel de cinco estrellas, pero al final se llevó a cabo en el Leonardo Royal Hotel London City, para «facilitar el acceso con transporte público», habrían indicado desde la organización. Buena parte de la polémica se la llevaron los precios que se pedían para poder formar parte de esta cena, entre 100 y 330 libras, alrededor de unos 350 euros las entradas más caras, según la categoría, en la que la más alta incluía poder hacerse una foto con la progenitora del futbolista.

¿Qué tomaron para cenar los asistentes?

¿Cómo era el menú de la cena? En las redes sociales han salido algunos videos publicados por asistentes al encuentro, en los cuales se puede ver a Sheila Ebana bailando, con ropa elegante y algunos detalles como las mesas decoradas y obsequios para los asistentes. El menú que pudieron degustar, según explican, estaba formado por un entrante, un plato principal y el postre, con dos opciones disponibles. La primera con una ensalada de tomate y mozzarella, pollo asado y pudín, y la segunda con pastel de pescado, tortellini de espinacas y ricotta y pannacotta de coco. Aunque se presentaba como una «cena de Navidad», los asistentes no lo encontraron lo suficientemente temático, además de coincidir en el hecho de que «las raciones eran pequeñas».

¿Qué detalles han salido a la luz de la cena de la madre de Lamine Yamal? | Europa Press

¿Qué dicen las redes sobre la cena de la madre de Lamine Yamal?

Otro de los detalles que han salido a la luz es que Sheila Ebana intentó animar la reunión bailando una conga con los invitados, tal como se puede ver en algunos videos.

💃🏻 Así bailaba la conga la madre de Lamine Yamal en la cena que organizó en Londres a 330 € el cubierto pic.twitter.com/bj00yY3Sr3 — okdiario.com (@okdiario) November 8, 2025

En definitiva, esta situación vuelve a poner bajo el foco a la familia del futbolista, cuando hace pocos días que salió a la luz que el padre del jugador se había casado con su novia de 23 años.