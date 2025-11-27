El final de Operación Triunfo 2025 se acerca y los concursantes saben que quedan pocas galas para conocer al ganador. Es el momento de demostrar que todo lo que han aprendido los últimos meses tiene un resultado efectivo en sus interpretaciones y puestas en escena, pero ellos no son los únicos que pueden hacer balance de todo lo que ha pasado desde el 15 de septiembre. Momento en que 18 jóvenes intentaban conseguir las preciadas plazas para acceder a la Academia más famosa de la televisión.

Una de las novedades que incorpora el hecho de emitir el concurso a través de Amazon Prime Video es el espacio Conexión OT, que presenta la exconcursante Miriam Rodríguez. En la emisión de este miércoles 26 de noviembre en formato de estilo pódcast, Leire Martínez se ha sincerado sobre su reto como miembro del jurado y ha revelado una parte más oscura de formar parte de un talent show con tanta repercusión.

Leire Martínez confiesa que ha recibido amenazas de muerte por su papel como jurado en ‘OT’

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que ha recibido un homenaje por parte de los concursantes interpretando su primera canción en solitario en una de las galas, ha pasado por el set de Miriam Rodríguez. Allí se ha sincerado sobre lo que supone ser jurado de ‘OT’ y la parte negativa que hay detrás de tomar decisiones como elegir qué concursante estará nominado. «Cuando me lo plantearon ni lo pensé, quería estar, y me advirtieron que los fans nos darían mucha caña», ha explicado.

Leire Martínez canta con los chicos de ‘OT’ su tema ‘Mi nombre’ | Prime Video

Leire admite que los miembros del jurado están expuestos a muchos mensajes y críticas que pueden ser duras. «Yo pensaba que no sería para tanto, lo es si tú le das esa importancia. A mí me han amenazado de muerte por nominar a Lucia», ha confesado en esta conversación. Lucia ha sido una de las jóvenes que abandonó la academia hace unas semanas tras competir contra Guille Toledano. «No me había pasado nunca, entiendo que no hace falta justificar estos hábitos y hay que denunciar estas conductas y mensajes, pero también entiendo el momento de calentón«, admite.

La exposición a los fans y las redes sociales como motor de críticas

Uno de los temas que hace muchos años que se aborda es la exposición pública que reciben los concursantes en las redes sociales. Internet es un motor de críticas y el hecho de estar aislados durante meses, una vez salen, les puede hacer sentir vulnerables a todo tipo de comentarios por cosas que han pasado en la academia o mensajes fuera de contexto que entre ellos crean un problema que en un principio no debería existir. «Creo que ninguna amenaza es real y tiene que ver con la pasión que mueven este tipo de programas», expresa la artista.

Leire Martínez da detalles de las amenazas que ha recibido como jurado de ‘OT’ | Prime Video

Aun así, cree que estos comentarios son una minoría respecto al gran apoyo y los comentarios positivos que reciben. «Es fuerte. El formato OT y su fandom son muy intensos, pero creo que hay gente que no llega a ser consciente de esta intensidad que hay detrás de ciertos perfiles en según qué redes sociales», ha reflexionado la presentadora. Al final, Leire está ocupando una silla dentro del equipo que conforma el jurado este año con Guille Milkyway, Abraham Mateo y Cris Regatero.

En todo caso, ella acepta que «no se considera ninguna entidad» para dar consejos a nadie y que la genuinidad de cada persona «es maravillosa», aunque cree que el ejemplo de los demás también puede ayudar. Sea como sea, Leire Martínez entiende la intensidad de un formato así, pero aprovecha para dar una lección y visibilizar que estos comportamientos no son correctos y no deberían producirse de ninguna manera.