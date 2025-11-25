10 semanas han pasado desde que 18 jóvenes subieron al escenario de Operación Triunfo para intentar hacerse con una de las 16 codiciadas plazas dentro de la Academia más famosa de la televisión. En un abrir y cerrar de ojos los concursantes han ido viendo cómo semana tras semana sus compañeros decían adiós al sueño de convertirse en ganador de OT para afrontar la nueva realidad tras el programa. El talent show ha vivido este lunes su gala número 10, que muchos han calificado como la conocida gala despegue, el momento en que por fin hay cierto quórum respecto al gran nivel de las actuaciones que incluso los han llevado a nominar propuestas difícilmente nominables. Uno de los grandes momentos de la noche, más allá de una expulsión muy cuestionada, ha sido la actuación de Elena Gadel, actriz y cantante catalana que ha emocionado al público con su interpretación de Lobo. Una canción cantada con todas las chicas de la edición y un grito contra la violencia machista, en un homenaje al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista.

Dos de las voces más potentes se jugaban la expulsión

Pero vamos por partes. La gala 10 de Operación Triunfo ha sido una de las mejores de la edición vocal y artísticamente. Los concursantes han aprendido mucho todos estos meses y eso se ha notado a la hora de la verdad. Es lo que los fans del programa llaman gala despegue y esto, por tanto, dificulta aún más el trabajo del jurado, sobre todo porque los dos nominados de la semana eran dos de las voces más versátiles y potentes de la edición. Los fans los veían como finalistas, pero en OT un mínimo error lo cambia todo. Téyou y Guillo Rist se jugaban llegar a la gran final con propuestas totalmente opuestas. Ella ha elegido una canción en francés, Je vole, muy intimista en la que poco a poco ella se iba haciendo grande y demostrando su potencial.

Por su parte, el último concursante catalán que queda dentro del concurso ha elegido una actuación digna de la Superbowl. Guillo, un joven de Terrassa, ha convertido el escenario en un concierto de Lady Gaga con todo tipo de movimientos, una coreografía estrambótica, pero hipnótica y su particular Abracadabra que ha sido muy chulo.

Cantar y bailar al mismo tiempo es complicado y eso se ha notado en algunos puntos en los que se le veía un poco ahogado, pero tiene mucho mérito llevar una propuesta tan completa estando nominado. En todo caso, su futuro en OT dependía exclusivamente de los votos de los fans a través de la aplicación oficial de Operación Triunfo. Ha sido una expulsión de las más ajustadas de la temporada, un 48% contra un 52%. Esta diferencia de 2% de votos se la ha llevado Guillo, que esta semana enfrenta una nueva nominación porque el jurado ha considerado que a pesar del nivel que ha demostrado, había cuatro actuaciones que estaban por encima.

Téyou ha estat l’expulsada de la gala 10 d’OT’ | Prime Video

La actuación con Elena Gadel, uno de los momentos más emotivos de la noche

Más allá de las actuaciones de los concursantes, hay una propuesta que se ha llevado todas las miradas. Elena Gadel, cantante y actriz muy querida en Cataluña ha dejado por unos minutos su icónico papel de Noe en Com si fos ahir para sumarse a una propuesta muy aplaudida. Uno de sus temas más reivindicativos se llama Lobo, un canto de empoderamiento y reivindicación contra la violencia machista que ha interpretado con las chicas de la Academia, Claudia, Olivia, Téyou y Cristina. Sin lugar a dudas ha sido uno de los momentos más emotivos que han puesto la piel de gallina a los espectadores, sobre todo con la fuerza y la interpretación que ha ofrecido Gadel.

Elena Gadel actua amb les noies d’Operación Triunfo’ | Prime Video

En las redes sociales esta actuación ha recibido comentarios muy buenos, sobre todo por el papel de Elena Gadel y la creación de una canción muy potente y necesaria.

para mí es la actuación de la edición #OTGala10



pic.twitter.com/fzNJqdHvQx — ☂️ (@oleemequivocao) November 24, 2025

pelitos de punta con Elena Gadel (ojalá se les hubiera escuchado un poquito más a ellas como en el pase de micros, pero top) #OTGala10 — 🐈 (@Sisisisimba23) November 24, 2025

Pelos de punta con el tema "Lobo" de Elena Gadel. La actuación ha sido súper potente, pelos de punta. Recomiendo ver el videoclip, es una joya de Iván Labanda 💜. #OTGala10 — Dani (@Dapiear93) November 25, 2025

Ufff con la canción de Lobo, piel de gallina y lágrimas. Que grande Elena Gadel #OTGala10 — Nut ||4029 💚💚 monedita de cobre .0nline (@Nut1781) November 25, 2025

Una gala con mucho nivel

Se puede decir que ha sido una muy buena gala, con propuestas diferentes unas de otras pero con el aprendizaje adquirido demostrado sobre el escenario. Una de las mejores de la noche ha sido Olivia con el tema At last. Se la ha visto muy segura de sí misma y con una evolución constante desde la primera gala del concurso.

También ha sido una de las notas más altas de la noche la propuesta eurovisiva de Cristina. La chica ha hecho de todo: rap, urbano, pop, musical, baladas… Es una artista multidisciplinaria y eso lo ha demostrado cada semana. En esta gala debía defender el tema Uh na na de Daniela Blasco, una de las participantes del Benidorm Fest el año pasado. El resultado ha sido muy bueno y los espectadores la han visto bailar, con una actitud muy chula y muy afinada vocalmente.

Ahora bien, quien no ha tenido su mejor gala ha sido Crespo. El tema Cosas que no te dije de Saiko podía parecer un caramelito por ser un tema urbano en el que no hacía falta mucha coreografía, pero ha sido una de las más flojas de la noche, lo que ha provocado que lo nominen.

Los nominados de la semana

Con todo esto y cada vez con menos opciones para salvar concursantes, los cuatro miembros del jurado han dado los cuatro nombres que quedaban en manos de los fans, los profesores y los compañeros: Claudia, Crespo, Guille y Guillo. Los profesores han salvado a Claudia después de interpretar Birds of a feather y los votos de los concursantes han salvado a Guille in extremis. El doble voto del favorito para desempatar la votación ha conseguido que sea Guille quien pueda cruzar la pasarela. Por tanto, Guillo y Crespo son los nominados de la semana a la espera de saber qué nuevas canciones deberán estudiar cuando solo quedan tres galas para la gran final.