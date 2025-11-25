10 setmanes han passat des que 18 joves van pujar a l’escenari d’Operación Triunfo per intentar fer-se amb una de les 16 cobdiciades places dins l’Acadèmia més famosa de la televisió. En un tancar i obrir d’ulls els concursants han anat veient com setmana rere setmana els seus companys deien adeu al somni de convertir-se en guanyador d’OT per afrontar la nova realitat després del programa. El talent show ha viscut aquest dilluns la seva gala número 10, que molts han titlat com la coneguda gala despegue, el moment en què per fi hi ha cert quòrum respecte al gran nivell de les actuacions que fins i tot els han portat a nominar propostes difícilment nominables. Un dels grans moments de la nit, més enllà d’una expulsió molt qüestionada, ha estat l’actuació d’Elena Gadel, actriu i cantant catalana que ha emocionat el públic amb la seva interpretació de Lobo. Una cançó cantada amb totes les noies de l’edició i un crit contra la violència masclista, en un homenatge al 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Masclista.
Dues de les veus més potents es jugaven l’expulsió
Però anem per pams. La gala 10 d’Operación Triunfo ha estat una de les millors de l’edició vocalment i artísticament. Els concursants han après molt tots aquests mesos i això s’ha notat a l’hora de la veritat. És el que els fans del programa anomenen gala despegue i això, per tant, dificulta encara més la feina del jurat, sobretot perquè els dos nominats de la setmana eren dues de les veus més versàtils i potents de l’edició. Els fans els veien com a finalistes, però a OT un mínim error ho canvia tot. Téyou i Guillo Rist es jugaven arribar a la gran final amb propostes totalment oposades. Ella ha triat una cançó en francès, Je vole, molt intimista en què a poc a poc ella s’anava fent gran i demostrant el seu potencial.
Per la seva banda, l’última concursant català que queda dins el concurs ha triat una performance digna de la Superbowl. En Guillo, un jove de Terrassa, ha convertit l’escenari en un concert de Lady Gaga amb tota mena de moviment, una coreografia estrambòtica, però hipnòtica i el seu particular Abracadabra que ha estat molt xulo.
Cantar i ballar alhora és complicat i això s’ha notat en alguns punts en què se’l veia una mica ofegat, però té molt mèrit portar una proposta tan completa sent nominat. En tot cas, el seu futur a OT depenia exclusivament dels vots dels fans a través de l’aplicació oficial d’Operación Triunfo. Ha estat una expulsió de les més ajustades de la temporada, un 48% contra un 52%. Aquesta diferència de 2% de vots se l’ha endut Guillo, que aquesta setmana enfronta una nova nominació perquè el jurat ha considerat que malgrat el nivell que ha demostrat, hi havia quatre actuacions que estaven per sobre.
L’actuació amb Elena Gadel, un dels moments més emotius de la nit
Més enllà de les actuacions dels concursants, hi ha una proposta que s’ha endut totes les mirades. Elena Gadel, cantant i actriu molt estimada a Catalunya ha deixat per uns minuts el seu icònic paper de Noe a Com si fos ahir per sumar-se a una proposta molt aplaudida. Un dels seus temes més reivindicatius es diu Lobo, un cant d’empoderament i reivindicació contra la violència masclista que ha interpretat amb les noies de l’Acadèmia, Claudia, Olivia, Téyou i Cristina. Sense cap mena de dubte ha estat un dels moments més emotius que han posat la pell de gallina dels espectadors, sobretot amb la força i la interpretació que ha ofert Gadel.
A les xarxes socials aquesta actuació ha rebut comentaris molt bons, sobretot pel paper d’Elena Gadel i la creació d’una cançó molt potent i necessària.
para mí es la actuación de la edición #OTGala10— ☂️ (@oleemequivocao) November 24, 2025
pic.twitter.com/fzNJqdHvQx
pelitos de punta con Elena Gadel (ojalá se les hubiera escuchado un poquito más a ellas como en el pase de micros, pero top) #OTGala10— 🐈 (@Sisisisimba23) November 24, 2025
Pelos de punta con el tema "Lobo" de Elena Gadel. La actuación ha sido súper potente, pelos de punta. Recomiendo ver el videoclip, es una joya de Iván Labanda 💜. #OTGala10— Dani (@Dapiear93) November 25, 2025
Ufff con la canción de Lobo, piel de gallina y lágrimas. Que grande Elena Gadel #OTGala10— Nut ||4029 💚💚 monedita de cobre .0nline (@Nut1781) November 25, 2025
Una gala amb molt nivell
Es pot dir que ha estat una molt bona gala, amb propostes diferents les unes de les altres però amb l’aprenentatge adquirit demostrat damunt l’escenari. Una de les millors de la nit ha estat Olivia amb el tema At last. Se l’ha vist molt segura d’ella mateixa i amb una evolució constant des de la primera gala del concurs.
També ha estat una de les notes més altes de la nit la proposta eurovisiva de Cristina. La noia ha fet de tot: rap, urbà, pop, musical, balades… És una artista multidisciplinària i això ho ha demostrat cada setmana. En aquesta gala havia de defensar el tema Uh na na de Daniela Blasco, una de les participants del Benidorm Fest l’any passat. El resultat ha estat molt bo i els espectadors l’han vist ballar, amb una actitud molt xula i molt afinada vocalment.
Ara bé, qui no ha tingut la seva millor gala ha estat Crespo. El tema Cosas que no te dije de Saiko podia semblar un caramel·let per ser un tema urbà en què no calia molta coreografia, però ha estat una de les més fluixes de la nit, cosa que ha provocat que el nominin.
Els nominats de setmana
Amb tot això i cada vegada amb menys opcions per salvar concursants, els quatre membres del jurat han donat els quatre noms que quedaven en mans dels fans, els professors i els companys: Claudia, Crespo, Guille i Guillo. Els professors han salvat Claudia després d’interpretat Birds of a feather i els vots dels concursants han salvat Guille in extremis. El doble vot del favorit per desempatar la votació ha aconseguit que sigui Guille que pugui creuar la passarel·la. Per tant, Guillo i Crespo són els nominats de la setmana a l’espera de saber quines noves cançons hauran d’estudiar quan només queden tres gales per a la gran final.