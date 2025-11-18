S’acosta la gran final d’Operación Triunfo 2025. Era el passat 15 de setembre quan 18 veus intentaven aconseguir una de les 16 places que ofereix l’acadèmia més famosa de la televisió. A la Gala 0 són dos dels seleccionats d’un càsting enorme els que es queden a les portes i veuen setmana rere setmana com els seus companys d’edició van dient adeu al somni de la final. Cada cop en queden menys i només quatre gales els separen de la gran final que coronarà un d’ells com a vencedor de l’edició. El nivell, per tant, és cada cop més exigent, i un petit error pot ser motiu de nominació per part del jurat. El novè programa ha deixat molt clar que no els permetran petites relliscades, però el resultat de les nominacions ha encès les xarxes amb tota mena de crítiques per part dels fans del talent musical.
Dues veus molt carismàtiques
En aquesta gala, Lucía i Guille Toledano es jugaven la seva continuació dins el concurs. Ella era la tercera nominació que havia de defensar, i ha triat un tema de Rocío Dúrcal, Fue tan poco tu cariño, que no ha acabat de convèncer els fans que voten a través de l’aplicació oficial d’OT per triar qui volen que se salvi.
Per la seva banda, Guille ha triat el tema Stars, una cançó exigent vocalment que demanava notes agudes, cantar en anglès i que no ha sonat pas malament amb la versió que ha triat. Potser de cara a la posada en escena ha estat molt estàtic i hauria faltat una mica més de moviment.
En tot cas, el jurat no hi pot fer res més per ells i la seva continuació al programa depèn directament dels vots dels fans a través de l’app. Lucía ha estat l’expulsada de la setmana amb el 33% dels vots, davant el 67% que ha aconseguit Guille Toledano, una de les més ajustades tenint en compte que l’anterior setmana María Cruz va marxar amb el 16% dels vots.
Nominacions polèmiques
És evident que la feina del jurat no és senzilla i que cada cop filaran més prim a l’hora de buscar qui poden nominar i qui poden salvar cada setmana. Aquesta gala ha estat l’última en què el favorit, que en aquesta ocasió ha estat Cristina, podrà tenir el benefici d’alliberar-se de la nominació. De fet, Cristina ha fet una de les actuacions més fluixes de la gala -ha cantat Manchild de Sabrina Carpenter amb Olivia– i el jurat li ha demanat que treballi la col·locació quan ha de fer cançons amb notes molt agudes que exigeixen molt.
El fet que estigués salvada també podia repercutir a l’hora de decidir qui eren els quatre proposats per a la nominació. Justament Olivia, la companya de Cristina en aquesta gala, també ha estat nominada. Claudia, que tenia un dels solos de la nit, ha defensat el tema Latin girl, un dels números de la nit, però que vocalment no ha acabat d’estar del tot precisa.
En tot cas, la gran sorpresa de la nit han estat els altres dos noms que han proposat com a nominats i que han encès les xarxes perquè són dos dels artistes amb molts punts per ser finalistes i que han defensat dues propostes de manera molt correcta. Guillo ha fet una versió del tema Peregrino tocant la guitarra en directe.
Fa dies que l’únic català que queda dins l’Acadèmia no està del tot bé anímicament i això ho han posat damunt la taula els membres del jurat. “Tenim dubtes de com estàs anímicament”, ha expressat Leire Martínez, l’encarregada de parlar amb ell. “Creiem que en aquest moment és a qui més li notem aquesta baixada anímica. No sabem com ajudar-te en aquest sentit, dit això, volem valorar que creiem que ets el concursant que més s’ha arriscat en les seves actuacions i això és un fet. Avui hi havia emocions que no sabíem on col·locar i sentim que no ha estat la teva millor actuació, per això ens toca proposar-te”, ha justificat l’artista per nominar-lo.
En el cas de la seva companya, Téyou defensava el tema Super vacío, una cançó de Vic Mirallas, professor de l’Acadèmia. Potser no ha estat el millor pase que ha fet durant la setmana, però l’actuació ha estat molt divertida, amb un color de veu molt maco i una energia molt xula, que tampoc ha acabat de convèncer el jurat.
“Per a nosaltres ets una artista molt sòlida, al principi et mostraves molt a favor dels temes, i creiem que ha estat més una qüestió d’actitud i de com afrontaves els temes cada setmana”, ha destacat Cris Regatero. Han destacat que els hi falta per part de l’artista “un cop damunt la taula” i tot i que ha admès que era “un molt bon pase“, han decidit nominar-la perquè això pot ser “una oportunitat per demostrar que molts cops el jurat s’ha equivocat amb ella”. Una manera complicada d’afrontar una nominació quan la proposta ha estat ben executada.
En tot cas, Olivia ha estat salvada pels professors de l’Acadèmia i Claudia ha pogut creuar la passarel·la gràcies als vots dels seus companys, per tant, Téyou i Guillo són els nominats de la setmana. Aquesta decisió ha encès les xarxes i ha provocat moltes crítiques. “Tenim clar que cancel·larem OT ja. Però com poden estar la guanyadora i el segon finalista nominats? I deixen dins gent que ja fa gales que haurien d’estar fora. Va home ja amb els favoritismes i les trampes”, han escrit a X (abans Twitter).
Que Guillo y Teyou esten nominados en una gala 9 es otra señal más que esta edición de OT no se aguanta por ningun sitio, esto no es serio. Honestamente vaya puto chiste de edición. #OTGala9 pic.twitter.com/8RMFVLfxlH— Sar🥀✨ |SALVAR GUILLO RIST| (@SSar_sar8) November 17, 2025
el delirio que es ot, cómo vas a tener a los 2 mejores concursantes nominados #otgala9— Rachel ⚢ (@rachlivesonfilm) November 17, 2025
Mi sensación es que en este OT todo sucede con una semana de retraso porque se basan en lo que leen.— Alba ✨ (@AlbaMinuchi) November 17, 2025
Hate a Lucía >> fuera Lucía.
Hate al grupi de Teyou, Guillo >> nominados.
Da igual como cante Crespo la próxima semana me parece. El relato ya se vendió. #OTGala9
Que estén nominados los mejores de la edición es para reflexionar eh#otgala9 pic.twitter.com/DOmMIAU52b— Ex-comentandOT 2023 (@_ComentandOT23_) November 17, 2025
Sigui com sigui, aquestes nominacions han obert debats a les xarxes quan queden molt pocs programes per a la gran final. Quines cançons triaran els nominats de setmana? Aquesta tarda de dimarts es podran conèixer la nova selecció de temes.