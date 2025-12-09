Operación Triunfo inicia el compte enrere per conèixer qui serà el guanyador o guanyadora de l’edició 2025. La gala 12 no suposava cap perill per als concursants, més enllà de l’última nominació que decidiria qui seria el cinquè finalista de la temporada. Una gala un pèl descafeïnada amb problemes tècnics pel que fa al so durant les actuacions i amb propostes diverses que acosten el final d’Operación Triunfo 2025. Qui són els cinc finalistes i com han estat les actuacions de la gala?
L’última expulsió i el cinquè finalista
Com dèiem, OT s’acosta a la seva gran final, que serà el pròxim dilluns dia 15 de desembre. Tres mesos de feina i exigència dins l’Acadèmia en què només han quedat cinc dels setze aspirants que van intentar aconseguir el preuat títol de vencedor. En tot cas, encara quedava per viure una nominació més i l’última de l’edició. Guillo i Tinho es jugaven l’últim bitllet cap a la final amb dues propostes totalment oposades. D’una banda, Guillo ha tornat a oferir un show digne d’una Superbowl amb ball, acrobàcies, un outfit espaterrant i una veu que en alguns moments ha fallat una mica, també producte d’uns problemes tècnics que s’han notat a la plataforma durant les actuacions dels joves artistes.
El segon nominat ha estat Tinho amb una cançó en què s’ha pogut veure la seva cara més personal i vulnerable. El tema de Samurai, Palabra prohibida, ha permès que demostri un cop més la seva capacitat vocal més enllà dels temes rockers i tots els registres musicals que ha mostrat durant el programa.
En tot cas, els primers quatre finalistes ja estaven decidits en la primera semifinal. Claudia, Olivia, Cristina i Guille tenien un bitllet directe a la final, per tant, i de manera que poguessin allargar una mica més la gala perquè no hi havia valoracions ni nominacions del jurat, no s’ha pogut saber qui seria el cinquè classificat fins que els altres participants han tornat a l’Acadèmia. Al final, Tinho s’ha imposat a Guillo amb el 60% dels vots del públic a través de l’aplicació oficial d’OT.
Com han estat les actuacions de la gala 12?
Un cop decidit el quintet que jugarà la pròxima setmana a la gala final -i que decidirà qui és el guanyador i com queda el rànquing final-, només queda esperar per saber quins temes triaran, a més a més d’interpretar les cançons que van cantar en la gala 0 amb totes les millores aplicades del que han après aquestes setmanes. Sigui com sigui, com han estat les actuacions dels quatre finalistes? Per poder omplir una gala de ben bé un parell d’hores, els artistes havien d’interpretar un tema en solitari i dos duets. Abans, però, la grupal ha permès recuperar un dels clàssics de Chenoa, Todo irá bien, on s’ha vist la presentadora molt divertida i emocionada cantant amb concursants.
El público súper disfrutón en la grupal por favor que me muero. Que bonito ha sido esto @Chenoa 🥹💖 #OTGala12 pic.twitter.com/Wi4Fy539ij— Chenoisa💖 (@Chenoisa_) December 8, 2025
En general, totes les actuacions tan solistes com en format duet han estat molt bé, malgrat que els problemes tècnics en què el so es pujava sol o de vegades l’inici d’una actuació no se sentia correctament han estat una situació constant. Entre les millors de la nit es troba Cristina amb Mamma knows best. Potència vocal, posada en escena i actitud damunt l’escenari que han estat una constant des que va la jove va entrar a OT.
També s’ha valorat molt bé l’actuació de Guille amb el tema Tengo todo excepto a ti de Luis Miguel. Un aspecte que no es pot retreure del jove és que la seva veu no falla cap nota i tot i haver estat força malalt durant tota la setmana ha fet una actuació molt xula.
Amaia ha tornat a OT per una nit amb l’actuació d’Olivia i el seu Tengo un pensamiento. Una cançó molt dolça que ha interpretat la jove amb una gran similitud amb la veu de la guanyadora de l’edició 2017. També ha agradat molt el duet que han format Guille i Cristina amb el tema Mariposas d’Aitana i San Giovanni.
Una gala accidentada
Més enllà de les actuacions musicals, la gala ha estat bastant accidentada. Després del duet d’Olivia i Claudia, totes dues noies han creuat la passarel·la i Olivia ha enganxat el peu aixecant un tros de la plataforma.
També ha patit un petit accident Cristina després de saber que era l’última favorita de l’edició. Aquest privilegi que va acompanyat de 3.000 euros -ja en porta 9.000– ha acabat gairebé en un topless sense voler. Després d’abraçar-se amb el seu company el tirant que unia l’esquena del top s’ha trencat i ha hagut de sortir corrents perquè arreglin la peça abans de poder anar-se’n a l’escenari.
Qui guanyarà Operación Triunfo 2025? Comença el compte enrere i l’última setmana de l’edició del talent musical més famós de la televisió.