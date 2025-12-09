Operación Triunfo inicia la cuenta atrás para conocer quién será el ganador o ganadora de la edición 2025. La gala 12 no suponía ningún peligro para los concursantes, más allá de la última nominación que decidiría quién sería el quinto finalista de la temporada. Una gala un poco descafeinada con problemas técnicos en cuanto al sonido durante las actuaciones y con propuestas diversas que acercan el final de Operación Triunfo 2025. ¿Quiénes son los cinco finalistas y cómo han sido las actuaciones de la gala?

La última expulsión y el quinto finalista

Como decíamos, OT se acerca a su gran final, que será el próximo lunes día 15 de diciembre. Tres meses de trabajo y exigencia dentro de la Academia en los que solo han quedado cinco de los dieciséis aspirantes que intentaron conseguir el preciado título de vencedor. En todo caso, aún quedaba por vivir una nominación más y la última de la edición. Guillo y Tinho se jugaban el último billete hacia la final con dos propuestas totalmente opuestas. Por un lado, Guillo ha vuelto a ofrecer un show digno de una Superbowl con baile, acrobacias, un outfit espectacular y una voz que en algunos momentos ha fallado un poco, también producto de unos problemas técnicos que se han notado en la plataforma durante las actuaciones de los jóvenes artistas.

Guillo Rist ha llevado una propuesta muy movida a ‘OT’ | Prime Video

El segundo nominado ha sido Tinho con una canción en la que se ha podido ver su cara más personal y vulnerable. El tema de Samurai, Palabra prohibida, ha permitido que demuestre una vez más su capacidad vocal más allá de los temas rockeros y todos los registros musicales que ha mostrado durante el programa.

En todo caso, los primeros cuatro finalistas ya estaban decididos en la primera semifinal. Claudia, Olivia, Cristina y Guille tenían un billete directo a la final, por tanto, y de manera que pudieran alargar un poco más la gala porque no había valoraciones ni nominaciones del jurado, no se ha podido saber quién sería el quinto clasificado hasta que los otros participantes han vuelto a la Academia. Al final, Tinho se ha impuesto a Guillo con el 60% de los votos del público a través de la aplicación oficial de OT.

¿Cómo han sido las actuaciones de la gala 12?

Una vez decidido el quinteto que jugará la próxima semana en la gala final -y que decidirá quién es el ganador y cómo queda el ranking final-, solo queda esperar para saber qué temas elegirán, además de interpretar las canciones que cantaron en la gala 0 con todas las mejoras aplicadas de lo que han aprendido estas semanas. Sea como sea, ¿cómo han sido las actuaciones de los cuatro finalistas? Para poder llenar una gala de bien un par de horas, los artistas debían interpretar un tema en solitario y dos duetos. Antes, sin embargo, la grupal ha permitido recuperar uno de los clásicos de Chenoa, Todo irá bien, donde se ha visto a la presentadora muy divertida y emocionada cantando con concursantes.

El público súper disfrutón en la grupal por favor que me muero. Que bonito ha sido esto @Chenoa 🥹💖 #OTGala12 pic.twitter.com/Wi4Fy539ij — Chenoisa💖 (@Chenoisa_) December 8, 2025

En general, todas las actuaciones tanto solistas como en formato dúo han estado muy bien, a pesar de que los problemas técnicos en los que el sonido se subía solo o a veces el inicio de una actuación no se escuchaba correctamente han sido una situación constante. Entre las mejores de la noche se encuentra Cristina con Mamma knows best. Potencia vocal, puesta en escena y actitud sobre el escenario que han sido una constante desde que la joven entró a OT.

También se ha valorado muy bien la actuación de Guille con el tema Tengo todo excepto a ti de Luis Miguel. Un aspecto que no se puede reprochar del joven es que su voz no falla ninguna nota y a pesar de haber estado bastante enfermo durante toda la semana ha hecho una actuación muy chula.

Amaia ha vuelto a OT por una noche con la actuación de Olivia y su Tengo un pensamiento. Una canción muy dulce que ha interpretado la joven con una gran similitud con la voz de la ganadora de la edición 2017. También ha gustado mucho el dúo que han formado Guille y Cristina con el tema Mariposas de Aitana y San Giovanni.

Una gala accidentada

Más allá de las actuaciones musicales, la gala ha sido bastante accidentada. Después del dúo de Olivia y Claudia, ambas chicas han cruzado la pasarela y Olivia ha enganchado el pie levantando un trozo de la plataforma.

También ha sufrido un pequeño accidente Cristina después de saber que era la última favorita de la edición. Este privilegio que va acompañado de 3.000 euros -ya lleva 9.000– ha terminado casi en un topless sin querer. Después de abrazarse con su compañero el tirante que unía la espalda del top se ha roto y ha tenido que salir corriendo para que arreglen la prenda antes de poder irse al escenario.

Cristina ha sufrido un accidente con el top en ‘OT’ | Prime Video

¿Quién ganará Operación Triunfo 2025? Comienza la cuenta atrás y la última semana de la edición del talento musical más famoso de la televisión.