Hi havia ganes d’una actuació grupal bona a Operación Triunfo i, finalment, aquesta ha arribat. Hem hagut d’esperar fins a l’onzena gala, però hem vist que ho donaven tot en un temacle d’Hombres G: “La millor de tota l’edició, per fi una que val la pena”. I, després de la sorpresa inicial, hem passat a gaudir d’una primera semifinal molt intensa. El mecanisme de la gala ha canviat radicalment respecte a les altres. El canvi principal consistia en què, ara, el jurat no nominaria. La idea era que puntuessin tots els concursants de l’1 al 10, de tal manera que els tres amb més vots passarien a ser els tres primers finalistes directament. El quart ha estat escollit pels professors i amb els vots dels teleespectadors al llarg de tota la setmana, decidiran qui és el cinquè afortunat.
Doncs bé, hi ha hagut polèmica i s’ha generat molta indignació amb els vots del jurat… una altra vegada. Els quatre finalistes d’aquesta edició són l’Olivia, la Claudia, la Cristina i el Guille Toledano. Que el Tinho hagi quedat fora no ho ha entès ningú, però anem a pams.
Una nominació molt desigual
Podem començar parlant pels nominats d’aquesta setmana. El primer a actuar ha estat el Guillo Rist que s’enfrontava a la seva segona setmana a la corda fluixa. Amb un cant a l’esperança amb Wonder, ha presumit de veu i ha ofert un bon paper. El seu rival? El Crespo, que ha optat per un estil molt més urbà i d’estil totalment diferent com és el tema més conegut de Quevedo. El problema és que a aquest últim se l’ha sentit ofegat i el seu intent de fer break dance ha generat un munt de crítiques. No ha estat encertada l’elecció i a X (l’antic Twitter) ha estat molt evident que pràcticament ningú entén com ha arribat el Crespo fins tan lluny al concurs: “Ha involucionat a dins de l’acadèmia, ha caigut en picat gala rere gala”.
Els percentatges en l’expulsió? Amb el 55% dels vots de la gent de casa, s’ha decidit que sigui el Guillo qui continuï en aquesta experiència. No hi ha hagut sorpresa i, finalment, ha estat ell qui ha creuat la passarel·la. Molts avançaven que, segurament, l’estarien salvant per demanar que sigui l’expulsat de la setmana vinent. Veurem.
Crits de guanyadora per a Cristina
I, si parlem de les actuacions en si, podem destacar el bon paper que ha ofert la Cristina. En aquesta ocasió, ha experimentat amb la seva veu en una versió modernitzada del tema de Rocío Jurado Punta de partida. Molt del fandom del programa ha aplaudit de valent la seva interpretació, majestuosa, amb bona tècnica i amb una veu brutal: “Guanyadora, guanyadora i guanyadora”, s’ha llegit en moltíssims tuits. Però no només això, sinó que alguns creuen que ha estat l’actuació més increïble de tota l’edició: “Cristina acaba de guanyar OT, pell de gallina i llàgrimes”.
I les altres actuacions? Tinho, preferit durant dues setmanes, ha tornat a fer una actuació en línia amb les anteriors. Sap que el seu estil funciona i no vol canviar-ho, ja que així pot presumir de bona veu. No ha estat la seva millor nit, per això. Ara bé, que l’acabin seleccionant com un dels pitjors ha sorprès i molt. El Guille ha escollit una cançó molt més fàcil, cosa que li ha restat mèrit. Ha estat tota la setmana malalt de la veu i això ha estat darrere del gall que se li ha escapat. Es mereixia més ser finalista ell que el Tinho? Els professors així ho han cregut, però la xarxa ha bullit amb aquesta decisió.
Olivia i Claudia, les altres dues finalistes del jurat d’Operación Triunfo
I d’ell, a l’Olivia. La cantant és segurament una de les qui més han evolucionat al llarg d’aquesta edició. La lletra li ha costat molt, ja que era molt ràpida. Ha hagut de dedicar-hi moltes hores i s’ha notat perquè ha ofert un molt bon paper. El públic l’ha ovacionat i també a les xarxes ha rebut un feedback molt bo: “Superestrella i actuació de guanyadora”. Ella ha tingut el privilegi de ser la preferida de la nit. Ara bé, tampoc no ha acabat d’agradar que el jurat li posés més nota a ella que a Cristina i s’han multiplicat les crítiques.
I és que Claudia Arenas, com dèiem, ha desprès màgia a sobre de l’escenari en un tema molt tendre. L’elecció que han fet per a ella no era la millor, la veritat, i tampoc no és que hagi destacat massa. De fet, se l’ha sentit desafinar i això la gent de casa no ho ha perdonat.
Algunes de les principals crítiques que ha fet la gent té a veure amb la puntuació que ha donat el jurat, al qui han descrit com “el pitjor” de totes les edicions del concurs. Especialment, no s’ha acabat d’entendre que hagin nominat la Claudia sense parar i ara que s’ha fet viral, de cop l’hagin votat tan bé quan la seva actuació no ha estat de les millors de cap de les maneres. I que hagin puntuat tan malament al Tinho? Un altre retret cap a ells. Molts han trobat incongruent i incoherent que votin millor a artistes que havien desafinat a d’altres amb els qui s’havien aixecat de la cadira mentre cantaven, per exemple.
Pel que fa a les actuacions de convidades, no podem obviar el xou que ha fet la Ruth Lorenzo. De fet, ha deixat tothom amb la boca summament oberta en l’estrena d’un single nou indescriptible. Òpera, rock i moltes sorpreses en un espectacle sense precedents que demostra que és una bèstia de l’escenari. Després ha arribat el torn de la Míriam Rodríguez, que ha agradat molt als fans quan ha reviscut el moment de creuar la passarel·la. La setmana vinent, la segona semifinal d’OT acabarà de decidir si arriba a la gran final el Tinho, com pronostiquen gairebé totes les apostes, o si hi ha un gir inesperat i és el Guillo qui competeix pel premi final.