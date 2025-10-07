Segona expulsió a Operación Triunfo 2025. La tercera gala del talent musical ha estat d’infart i plena de girs de guió. La Salma i el Max es jugaven la seva continuïtat al programa en una setmana en què les dues cançons de nominats prometien emoció i llàgrimes. D’una banda, la jove valenciana competia amb el tema Lo saben mis zapatos de Pablo López, i Max sorprenia amb una proposta més interpretativa de la cançó Mi refugio de Pablo Alborán, barrejant català i castellà, i recitant uns versos d’un poema abans d’iniciar l’actuació. Una Gala 3 marcada per propostes musicals molt diverses, nominacions complicades i la unanimitat dels companys per salvar un concursant.
Salma es converteix en la segona expulsada de l’edició
Com dèiem, Salma i Max eren els dos nominats de la nit. Poder formar part de l’acadèmia més famosa de la televisió és un privilegi però un cop avancen les setmanes, els concursants s’han d’anar fent a la idea que d’un en un aniran abandonant el recinte. Després de sentir totes les actuacions, era el moment de veure els resultats de l’aplicació d’OT. Els fans tenen tota la setmana per votar un cop al dia la persona que volen salvar, amb un vot extra la mateixa nit de la gala. Al final, ha estat en Max qui ha aconseguit salvar-se amb el 58% dels vots després d’una proposta arriscada, amb un fort component teatral que forma part del seu estil i que per primer cop a la historia del programa, ha afegit un poema abans de cantar.
Poca complicitat i triple nominació
Tot i això, l’alegria del Max ho ha durat molta estona. Després de respirar una mica un cop que va saber que el seu camí a l’Acadèmia continuava, la decisió del jurat el tornava a posar penjant d’un fil. Segons la valoració, la seva actuació havia estat massa teatralitzada i moguda per l’emoció -havia decidit dedicar-ho a la seva parella-. És cert que en Max té formació en teatre musical i això es nota en la seva forma d’interpretar, però resultaria complicat treure la seva essència per veure’l en altres formats. Sigui com sigui, han decidit que deixaven el seu futur en mans dels professors i els seus companys, acumulant la tercera nominació consecutiva.
Tampoc els va acabar de convèncer la interpretació de Laura i Carlos amb el tema Noche en vela. Durant tota la setmana a través de les classes amb els professors i els vídeos del canal 24 hores de YouTube s’havia vist poc còmodes amb la proposta. Són dues veus molt diferents, la potència vocal de Laura impacta molt respecte a la veu més càlida i suau de Carlos. També els ha faltat certa complicitat entre ells, a més a més que es tractava d’una cançó que teòricament havia de ser perfecta per al jove. Al final el jurat ha decidit nominar-los a tots dos, a més a més de nominar en Max i en Tinho, un jove gallec que havia de defensar un tema complicat de Paco Amoroso i Ca7riel. Al final, els vots dels companys van salvar en Max, que va endur-se 8 vuit vots, Carlos tres i Laura no en va rebre cap.
Les actuacions més destacades de la nit
Un dels moments més emotius de la nit es va viure durant la valoració de Téyou i Guillo. Tots dos van interpretar el tema de La Casa Azul Vamos a olvidar. I per què diem que va ser emotiu? Un dels membres del jurat és Guille Milkyway, creador de la banda i d’aquesta cançó. A més a més de la bona performance que van fer els concursants, Milkyway no va poder evitar emocionar-se agraint que el programa apostés per la seva música.
També van rebre bona valoració el trio format per María Cruz, Cristina i Lucía. La tercera va ser escollida com a favorita de la nit, cosa que permet que se salvi d’una possible nominació i a més a més en cas d’empat, el seu vot val doble. Pel que fa les seves companyes, tot i haver estat el pase més fluix en comparació als que havien fet a l’Acadèmia, té molt merit l’exigencia que els demanava el Training Season de Dua Lipa.
Saltant amunt i avall, tirant-se per terra, pujant sobre un potro com si fos una classe d’educació física, coreografia i per arrodonir-ho tot, empastar tres veus i melodies intentant no desafinar ni perdre la respiració. Tot un repte que van superar prou bé. Sigui com sigui, a partir d’aquest dimarts comença una nova setmana, en què a les 16:00 es podran saber els nous temes que defensaran en el compte enrere per a la Gala 4 d’Operación Triunfo.