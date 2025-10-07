Segunda expulsión en Operación Triunfo 2025. La tercera gala del talento musical ha sido de infarto y llena de giros de guion. Salma y Max se jugaban su continuidad en el programa en una semana en la que las dos canciones de nominados prometían emoción y lágrimas. Por un lado, la joven valenciana competía con el tema Lo saben mis zapatos de Pablo López, y Max sorprendía con una propuesta más interpretativa de la canción Mi refugio de Pablo Alborán, mezclando catalán y castellano, y recitando unos versos de un poema antes de iniciar la actuación. Una Gala 3 marcada por propuestas musicales muy diversas, nominaciones complicadas y la unanimidad de los compañeros para salvar a un concursante.

Salma se convierte en la segunda expulsada de la edición

Como decíamos, Salma y Max eran los dos nominados de la noche. Poder formar parte de la academia más famosa de la televisión es un privilegio pero una vez avanzan las semanas, los concursantes deben hacerse a la idea de que uno a uno irán abandonando el recinto. Después de escuchar todas las actuaciones, era el momento de ver los resultados de la aplicación de OT. Los fans tienen toda la semana para votar una vez al día a la persona que quieren salvar, con un voto extra la misma noche de la gala. Al final, ha sido Max quien ha logrado salvarse con el 58% de los votos tras una propuesta arriesgada, con un fuerte componente teatral que forma parte de su estilo y que por primera vez en la historia del programa, ha añadido un poema antes de cantar.

Poca complicidad y triple nominación

Aún así, la alegría de Max no duró mucho tiempo. Después de respirar un poco una vez supo que su camino en la Academia continuaba, la decisión del jurado lo volvía a poner al borde de un hilo. Según la valoración, su actuación había sido demasiado teatralizada y movida por la emoción -había decidido dedicarla a su pareja-. Es cierto que Max tiene formación en teatro musical y eso se nota en su forma de interpretar, pero resultaría complicado quitar su esencia para verlo en otros formatos. Sea como sea, han decidido que dejaban su futuro en manos de los profesores y sus compañeros, acumulando la tercera nominación consecutiva.

Laura y Carlos son los nominados de esta semana en ‘Operación Triunfo’ | Prime Video

Tampoco les convenció la interpretación de Laura y Carlos con el tema Noche en vela. Durante toda la semana a través de las clases con los profesores y los vídeos del canal 24 horas de YouTube se había visto poco cómodos con la propuesta. Son dos voces muy diferentes, la potencia vocal de Laura impacta mucho respecto a la voz más cálida y suave de Carlos. También les faltó cierta complicidad entre ellos, además de que se trataba de una canción que teóricamente debía ser perfecta para el joven. Al final el jurado ha decidido nominarlos a ambos, además de nominar a Max y a Tinho, un joven gallego que debía defender un tema complicado de Paco Amoroso y Ca7riel. Al final, los votos de los compañeros salvaron a Max, que se llevó 8 votos, Carlos tres y Laura no recibió ninguno.

Tinho fue uno de los nominados salvado por los profesores de ‘Operación Triunfo’ | Prime Video

Las actuaciones más destacadas de la noche

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió durante la valoración de Téyou y Guillo. Ambos interpretaron el tema de La Casa Azul Vamos a olvidar. ¿Y por qué decimos que fue emotivo? Uno de los miembros del jurado es Guille Milkyway, creador de la banda y de esta canción. Además de la buena performance que hicieron los concursantes, Milkyway no pudo evitar emocionarse agradeciendo que el programa apostara por su música.

También recibieron buena valoración el trío formado por María Cruz, Cristina y Lucía. La tercera fue escogida como favorita de la noche, lo que le permite salvarse de una posible nominación y además en caso de empate, su voto vale doble. En cuanto a sus compañeras, aunque fue el pase más flojo en comparación con los que habían hecho en la Academia, tiene mucho mérito la exigencia que les pedía el Training Season de Dua Lipa.

Saliendo de un lado a otro, tirándose al suelo, subiendo sobre un potro como si fuera una clase de educación física, coreografía y para redondearlo todo, mezclar tres voces y melodías intentando no desafinar ni perder la respiración. Todo un reto que superaron bastante bien. Sea como sea, a partir de este martes comienza una nueva semana, en la que a las 16:00 se podrán conocer los nuevos temas que defenderán en la cuenta atrás para la Gala 4 de Operación Triunfo.