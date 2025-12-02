Había ganas de una actuación grupal buena en Operación Triunfo y, finalmente, esta ha llegado. Hemos tenido que esperar hasta la undécima gala, pero hemos visto que lo daban todo en un temazo de Hombres G: “La mejor de toda la edición, por fin una que vale la pena”. Y, después de la sorpresa inicial, pasamos a disfrutar de una primera semifinal muy intensa. El mecanismo de la gala ha cambiado radicalmente respecto a las otras. El cambio principal consistía en que, ahora, el jurado no nominaría. La idea era que puntuaran a todos los concursantes del 1 al 10, de tal manera que los tres con más votos pasarían a ser los tres primeros finalistas directamente. El cuarto ha sido elegido por los profesores y con los votos de los telespectadores a lo largo de toda la semana, decidirán quién es el quinto afortunado.

Pues bien, ha habido polémica y se ha generado mucha indignación con los votos del jurado… otra vez. Los cuatro finalistas de esta edición son Olivia, Claudia, Cristina y Guille Toledano. Que Tinho haya quedado fuera no lo ha entendido nadie, pero vamos por partes.

Una nominación muy desigual

Podemos empezar hablando por los nominados de esta semana. El primero en actuar ha sido Guillo Rist que se enfrentaba a su segunda semana en la cuerda floja. Con un canto a la esperanza con Wonder, ha presumido de voz y ha ofrecido un buen papel. ¿Su rival? Crespo, que ha optado por un estilo mucho más urbano y de estilo totalmente diferente como es el tema más conocido de Quevedo. El problema es que a este último se le ha oído ahogado y su intento de hacer break dance ha generado un montón de críticas. No ha sido acertada la elección y en X (el antiguo Twitter) ha sido muy evidente que prácticamente nadie entiende cómo ha llegado Crespo hasta tan lejos en el concurso: “Ha involucionado dentro de la academia, ha caído en picado gala tras gala”.

¿Los porcentajes en la expulsión? Con el 55% de los votos de la gente de casa, se ha decidido que sea Guillo quien continúe en esta experiencia. No ha habido sorpresa y, finalmente, ha sido él quien ha cruzado la pasarela. Muchos adelantaban que, seguramente, lo estarían salvando para pedir que sea el expulsado de la semana próxima. Veremos.

Gritos de ganadora para Cristina

Y, si hablamos de las actuaciones en sí, podemos destacar el buen papel que ha ofrecido Cristina. En esta ocasión, ha experimentado con su voz en una versión modernizada del tema de Rocío Jurado Punta de partida. Mucho del fandom del programa ha aplaudido con ganas su interpretación, majestuosa, con buena técnica y con una voz brutal: “Ganadora, ganadora y ganadora”, se ha leído en muchísimos tuits. Pero no solo eso, sino que algunos creen que ha sido la actuación más increíble de toda la edición: “Cristina acaba de ganar OT, piel de gallina y lágrimas”.

cristina acaba de ganar ot en una gala 11 #OTGala11 pic.twitter.com/vUdI1Tyzwu — cris 🐆 (@criiszf) December 1, 2025

¿Y las otras actuaciones? Tinho, preferido durante dos semanas, ha vuelto a hacer una actuación en línea con las anteriores. Sabe que su estilo funciona y no quiere cambiarlo, ya que así puede presumir de buena voz. No ha sido su mejor noche, por eso. Ahora bien, que lo acaben seleccionando como uno de los peores ha sorprendido y mucho. Guille ha escogido una canción mucho más fácil, lo que le ha restado mérito. Ha estado toda la semana enfermo de la voz y eso ha estado detrás del gallo que se le ha escapado. ¿Se merecía más ser finalista él que Tinho? Los profesores así lo han creído, pero la red ha hervido con esta decisión.

Olivia y Claudia, las otras dos finalistas del jurado de Operación Triunfo

Y de él, a Olivia. La cantante es seguramente una de las que más ha evolucionado a lo largo de esta edición. La letra le ha costado mucho, ya que era muy rápida. Ha tenido que dedicarle muchas horas y se ha notado porque ha ofrecido un muy buen papel. El público la ha ovacionado y también en las redes ha recibido un feedback muy bueno: “Superestrella y actuación de ganadora”. Ella ha tenido el privilegio de ser la preferida de la noche. Ahora bien, tampoco ha terminado de gustar que el jurado le pusiera más nota a ella que a Cristina y se han multiplicado las críticas.

Y es que Claudia Arenas, como decíamos, ha desprendido magia sobre el escenario en un tema muy tierno. La elección que han hecho para ella no era la mejor, la verdad, y tampoco es que haya destacado mucho. De hecho, se la ha oído desafinar y eso la gente de casa no lo ha perdonado.

Algunas de las principales críticas que ha hecho la gente tiene que ver con la puntuación que ha dado el jurado, a quien han descrito como «el peor» de todas las ediciones del concurso. Especialmente, no se ha terminado de entender que hayan nominado a Claudia sin parar y ahora que se ha hecho viral, de repente la hayan votado tan bien cuando su actuación no ha sido de las mejores de ninguna manera. ¿Y que hayan puntuado tan mal a Tinho? Otro reproche hacia ellos. Muchos han encontrado incongruente e incoherente que voten mejor a artistas que habían desafinado que a otros con los que se habían levantado de la silla mientras cantaban, por ejemplo.

el peor jurado de la historia de OT #OTGala11 pic.twitter.com/LkTNb6JPX8 — 🦋 (@detrankis_) December 1, 2025

En cuanto a las actuaciones de invitadas, no podemos obviar el show que ha hecho Ruth Lorenzo. De hecho, ha dejado a todos con la boca sumamente abierta en el estreno de un single nuevo indescriptible. Ópera, rock y muchas sorpresas en un espectáculo sin precedentes que demuestra que es una bestia del escenario. Después ha llegado el turno de Míriam Rodríguez, que ha agradado mucho a los fans cuando ha revivido el momento de cruzar la pasarela. La semana próxima, la segunda semifinal de OT terminará de decidir si llega a la gran final Tinho, como pronostican casi todas las apuestas, o si hay un giro inesperado y es Guillo quien compite por el premio final.