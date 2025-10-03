Esta temporada televisiva ha comenzado con el regreso de uno de los formatos que triunfan desde hace más de diez años en la pequeña pantalla. Operación Triunfo estrenó edición el pasado 15 de septiembre y los nuevos concursantes no han dejado a nadie indiferente. Los fans del talent show musical están siguiendo de cerca la trayectoria de los jóvenes que están dentro de la Academia. Polémicas, debates sobre la lengua, comentarios… Las redes sociales están llenas de mensajes e información sobre los nuevos concursantes, entre los cuales hay tres catalanes.

Guillo, un joven de Terrassa; Judit, una chica de Barcelona que puso sobre la mesa los problemas de la pérdida del catalán en la ciudad condal y Max, periodista y estudiante de teatro musical que ha enamorado a los fans del programa con sus propuestas. Esta semana Max es uno de los nominados que se juegan la expulsión en OT. Más allá de su inesperada propuesta en la que interpretará el tema Tu refugio de Pablo Alborán mezclando catalán y castellano, un programa de Catalunya Ràdio ha descubierto su vínculo con una serie infantil del 3Cat.

Max d’OT’ cantará un tema de Pablo Alborán en catalán y castellano | YouTube

El hilo que conecta a un concursante de ‘OT’ con la serie ‘Beta’

El programa Que no surti d’aquí ha sacado a la luz una información de dos oyentes que después de ver a Max en la Academia, encontraron que su cara era bastante familiar. No se equivocaban porque el equipo del programa ha investigado un poco y ha encontrado que el joven, que estudia Teatro Musical en el Institut del Teatre y también ha estudiado Periodismo en la Universitat Pompeu Fabra, tuvo un pequeño papel en la tercera temporada de la serie Projecte Beta.

Los Beta son un grupo de amigos formado por la Kai, Jan, Lola y Grau. Los cuatro forman una banda de música después de haberse conocido a través de un juego online. Lo más curioso de todo es que conocen la versión del futuro de Jan que les explica que serán capaces de tener superpoderes. La serie explora todas sus aventuras y en la tercera temporada recibieron la aparición de Max bajo el papel de DJ Bot. En uno de los episodios el DJ llega al almacén donde viven los Beta después de pasar treinta años atrapado en el mundo virtual.

El Max hacía el papel de DJ Bot en la serie de los ‘Beta’ | 3Cat

Los vínculos con ‘OT’

Esta no es la única información curiosa que han encontrado de este concursante que ha logrado ganarse el afecto de los fans catalanes del programa. La parte musical de los Beta es obra de Guille Milkyway, líder de La Casa Azul y miembro del jurado de Operación Triunfo este año. Además, según la información que han consultado desde el programa, el chico había hecho el casting para ser uno de los Beta. La productora que lleva la serie es Gestmusic, quien también produce OT.

En Max ya intentó entrar en la Academia en el año 2023, pero se quedó a las puertas del concurso. Ahora tiene la oportunidad de continuar su aventura, pero para hacerlo necesitará los votos de los fans en la aplicación de OT antes de la gala del lunes 6 de octubre. ¿Logrará salvarse? Habrá que estar muy atentos.