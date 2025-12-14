Operación Triunfo está a punto de descubrir quién es el ganador o ganadora de la edición. El pasado 15 de septiembre, 18 jóvenes de estilos y edades muy diferentes buscaban conseguir una de las 16 plazas directas para formar parte del nuevo grupo de participantes dentro de la Academia más famosa de la televisión. Han pasado casi tres meses y pocas horas antes de conocer al concursante que se llevará los 100,000 euros de premio y el título de vencedor, es un buen momento para conocer quiénes son y qué han hecho los cinco finalistas de OT 2025.

¿Quiénes son los finalistas de ‘Operación Triunfo’ 2025? Los detalles más curiosos

Guillermo Toledano, aunque lo conocen como Guille, ha sido uno de los concursantes que ha conseguido una plaza para la final. El joven de Guadalajara es un fan declarado del Atlético de Madrid, tiene 24 años y dejó su trabajo como joven cocinero para dedicarse a la música. Aunque no tiene formación musical, durante el concurso ha demostrado que tiene una capacidad vocal muy amplia con actuaciones muy memorables.

Guillermo Toledano es uno de los finalistas de OT’ 2025 | Prime Video

Cristina, una artista todoterreno y gran fan de Eurovisión

Cristina es otra de las benjaminas de la edición. Es una fan declarada del formato y también de Eurovisión. De hecho, ha interpretado alguna canción que ha sonado en el festival europeo de la canción y para la gran final ha elegido el tema La noia, que representó a Italia en el año 2024.

Cristina es una de las finalistas de OT’ 2025 | Prime Video

Es estudiante del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Aunque no ha cantado profesionalmente, tiene formación en baile, teatro, piano, ha compartido escenario en algunos musicales como Coco con Max Navarro, un compañero de la edición y ha pasado por el talent show Idol Kids.

es q cristina tenía 13 años y estaba cantando billie jean del puto michael jackson en idol kids #OTDirecto5N pic.twitter.com/2WFSVOmkIo — ؘ (@vittmista) November 5, 2025

Claudia Arenas

Claudia Arenas es una joven de Alicante con una voz muy especial que ha conseguido una de las preciadas plazas dentro del programa. Además de haberse ganado el afecto del público y ser la primera nominada de la edición que ha conseguido llegar hasta la última gala, es estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Desde pequeña se ha declarado una fan incondicional de la música y el piano. A través de las redes sociales comparte sus propuestas y su actuación del tema Latin Girl en OT se ha convertido en una trend en TikTok.

Claudia Arenas es una de las finalistas de OT’ 2025 | Prime Video

Olivia Bay, una joven estudiante de teatro musical

Olivia Bay es una de las más jóvenes de la edición y con 19 años se ha convertido en una de las concursantes que tiene uno de los fandoms más potentes de la edición. Aunque nació en Madrid, ha pasado unos años viviendo en Londres para estudiar teatro musical.

Olivia es una de las finalistas de OT’ | Prime Video

Además, navegando por el archivo de programas musicales, los fans han encontrado rápidamente su participación en otro talent televisivo como La Voz cuando tenía trece años.

Tinho, entre el boxeo y el conservatorio

Tinho consiguió el último boleto disponible para la gran final gracias a los votos de los fans a través de la aplicación oficial de OT. Era uno de los nominados de la segunda semifinal y competía con Guillo por esta oportunidad. El joven gallego se llama Martín, aunque todos lo conocen como Tinho. Graduado en canto lírico, el joven artista fue admitido para especializarse en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Una elección que se vio pospuesta después de entrar al programa. Además, el año pasado triunfó presentándose a Factor X con su banda de pop-rock Awy (Another Wasted Year).

Tinho es uno de los finalistas de OT’ 2025 | Prime Video.

¿Quién conseguirá el gran premio? Quedan pocas horas para descubrirlo, sentir sus propuestas musicales y cerrar otra edición para la historia de Operación Triunfo.