‘Operación Triunfo’ elige a su ganadora en una gala sin sorpresas

Operación Triunfo ya tiene ganadora. Tres meses después, trece galas y dieciséis aspirantes que semana a semana tenían que despedirse de la Academia más famosa de la televisión para poder descubrir quién sería el vencedor de la edición. La gala final ha sido una gala sin sorpresas, buena parte de los fans tenían muy claro quién sería la ganadora después del concurso que ha hecho desde el pasado 15 de septiembre. Eso sí, las redes sociales no han estado del todo de acuerdo con el ranking de los finalistas, en el que solo el top 3 podía interpretar una segunda canción para terminar de arañar los puntos de la audiencia. Con todo esto, Cristina se ha convertido en la ganadora de OT 2025 después de un concurso muy completo en el que ha demostrado ser una artista todoterreno.

Estas han sido las actuaciones de la noche

La mecánica de la final ha sido la habitual. Los cinco finalistas habían elegido una canción ellos mismos para intentar defender una propuesta que les hiciera ganar los puntos del público. El primer momento emotivo de la gala lo han vivido con la grupal, interpretando el tema Marta, Sebas, Guille y los demás de Amaral. Ahora bien, probablemente el momento más divertido de la actuación ha sido un tramo de la coreografía en el que se han puesto a mover los brazos con el público del plató.

El primer finalista que ha pasado por el escenario ha sido Guille con Haz lo que quieras conmigo de Walls. Una propuesta correcta, aunque se le notaron bastante nervios en comparación con sus anteriores galas. Tampoco tenía una gran dificultad porque la puesta en escena no exigía una coreografía avanzada, pero, aun así, ha conseguido una cuarta posición muy correcta.

Guille Toledano ha conseguido la cuarta posición en la final de ‘OT’ | Prime Video

La segunda actuación de la noche ha sido Claudia Arenas con el tema Vivir así es morir de amor. La joven valenciana se ha convertido en una de las sorpresas de la edición teniendo en cuenta que fue la primera nominada junto con Iván Rojo. Estuvo a punto de irse a casa la primera semana, pero su evolución y buen trabajo han permitido que forme parte de la gran final.

Ahora bien, la exigencia vocal del concurso le ha pasado factura y su voz ha ido perdiendo un poco de potencia, aunque los fans destacan que es una de las más magnéticas y especiales de la edición. Aun así, Claudia se ha quedado con la quinta posición, a pesar de que ella confesó durante la final que su intención era aprender y pasarlo bien.

La voz más bonita y la persona con más carisma de la edición. Tiene que estar súper orgullosa. Bravo, Claudia!! 💕 #otgalafinal — CandelaQS (@CandelaQs) December 15, 2025

Mi ganadora quedó 5ª

Increíble la voz de Claudia Arenas <3<3<3

#OTGalaFinal — Miguel Ángel (@madp80) December 15, 2025

Claudia la voz más especial de esta edición

Guille el con más evolución

Perfectos finalistas, estoy segura de que harán lo que quieran fuera

#OTGalaFinal — Fran 🎸 (@fran_alisters) December 15, 2025

La tercera actuación ha sido la de Olivia. La joven madrileña que ha estudiado teatro musical ha elegido uno de los temas más icónicos de Celine Dion, It’s All Coming Back to me Now. Su actuación de la gala 0 fue bastante desastrosa, pero a base de mucho trabajo y actitud, la chica ha demostrado una madurez vocal hasta ahora desconocida, mostrando en el escenario el trabajo que ha aprendido los últimos tres meses y los resultados de las clases de técnica vocal.

En su caso, ha sido una de las tres finalistas que ha podido interpretar su canción de la gala 0. Su elección había sido el tema Break Free de Ariana Grande, que más allá de la coreografía, está llena de giros y notas muy agudas y sostenidas que son difíciles de copiar. En todo caso, cabe decir que lo ha defendido muy bien y la propuesta no tenía nada que ver con lo que habíamos visto en la primera gala de OT.

Olivia ha mejorado la propuesta de ‘Break Free’ en la gala final de ‘OT’ | Prime Video

Volviendo a la primera ronda de actuaciones, Tinho ha elegido una canción que ya había utilizado durante los castings de OT: Lose Control de Teddy Swims. Un tema perfecto para demostrar su calidad vocal, los recursos que ha adquirido dentro de la academia y una sensibilidad artística que le han permitido conseguir una de las preciadas plazas para hacer una segunda actuación.

En su caso, el joven gallego eligió la canción Hold the line para la gala 0 del reality, y esta vez ha vuelto a poner al público de pie con una actuación rockera, divertida y muy chula.

Cristina, una propuesta muy atrevida para la final

Cristina prometía una noche completa y, por el resultado final, sin sorpresas. Ahora bien, cabe valorar que ha elegido la propuesta más complicada para la final. En lugar de quedarse con una canción sencilla, que haya cantado mil veces y que sea en castellano o en inglés, la andaluza ha elegido un tema en italiano de Angelina Mango, representante de Italia en Eurovisión en el año 2024. Durante toda la semana la hemos visto ensayar La noia, un tema que parece un rap en italiano y que ha defendido muy bien.

Cristina ha hecho la mejor actuación de la noche en ‘OT’ | Prime Video

Como una de las tres finalistas, Cristina ha podido interpretar también su canción de la gala 0: My baby just cares. Ya lo hizo durante la primera gala del programa y lo ha vuelto a hacer esta noche de lunes, con una presencia escénica innegable y una voz que la han coronado como ganadora de Operación Triunfo 2025. ¿Y cómo han sido los votos? Tinho ha quedado en tercera posición con el 23,6% de los votos, Olivia ha conseguido el 30,1% y como muchos fans ya tenían claro, la victoria ha sido para Cristina con el 46,3% de los votos de los fans a través de la aplicación oficial de OT, que se lleva también 100.000 euros.

¿Qué dicen los fans en las redes?

Buena parte del fandom de Operación Triunfo se mueve a través de las redes sociales, que durante toda la edición se han llenado de mensajes, comentarios, opiniones y críticas analizando cada movimiento. Como era de esperar, las reacciones después de la final no se han hecho esperar. Buena parte de ellos han aplaudido la victoria de Cristina, a pesar de que ha sido poca sorpresa porque se podía esperar que fuera ella la ganadora por el buen concurso que ha hecho.

de ser una chiquita que asistía a las firmas de discos de OT a ser la ganadora de OT, nadie se lo merece más que ella ❤️‍🩹#OTGalaFinal pic.twitter.com/DcAHlXRcEv — lau | CRISTINA GANADORA (@biyincry) December 15, 2025

Qué loco es pensar que Cristina es la única concursante de OT en haber sido TODO: fan, aspirante, concursante, nominada, favorita y ganadora



Ella se merecía vivir el sueño completo pic.twitter.com/fwZhrGzxKU #OTGalaFinal pic.twitter.com/vRfjGEGiJB — Cami (@kmiagron) December 15, 2025

Uno de los momentos curiosos de la noche es que algunos usuarios en X (antes Twitter) han captado un momento en el que Chenoa estaba a punto de anunciar quién era la ganadora y Olivia, que es más alta que la presentadora, parece que habría visto el resultado en los papeles que lleva Chenoa en la mano.

la gracia que me hace que olivia que mide dos metros y chenoa con el papel por la altura de la cadera y lo haya leído desde el primero momento #OTGalaFinal pic.twitter.com/6kjqaII6LZ — g.🔪🇮🇳 (@lanatinat3) December 15, 2025

También ha habido críticas para la producción del programa, teniendo en cuenta los problemas técnicos y de sonido que se han vivido durante la edición. Además, algunos usuarios han destacado que la final la han llenado de vídeos para hacer correr el tiempo y el momento de recibir el premio ha sido más bien corto.

Mil vídeos para hacer tiempo y a la ganadora le han dejado 2 minutos para darle el premio, las flores, el cheque, levantarla por los aires y que dijese una frase. Con Chenoa cerrando la gala en primer plano.



La producción ha sido lo peor de este año con diferencia.#OTGalaFinal pic.twitter.com/BvolEYgrPN — 𝘵𝘩𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘬𝘢! (@Buikisima) December 15, 2025

Sea como sea, ahora comienza una nueva etapa musical para todos ellos, adicionalmente de la gira oficial que harán por 13 ciudades de España.