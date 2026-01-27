David Bisbal ha recibido la furia de Vega, una compañera de Operación Triunfo con quien colaboró en algunas canciones. Parece que la cantante es la autora de algunos temas que firma el artista y, ahora, le recrimina su mala actitud que ha tenido con ella. Lo ha hecho en un post que ha compartido en Instagram, en el que hace un balance vital en el cual sorprendentemente ha acabado señalando quién era su amigo.
La cantante ha compartido un fragmento de una actuación que hicieron juntos hace unos años, lo que acompaña de un mensaje con mala intención: «Cuando mi obsesión por los pasillos y el silencio se convirtieron en canción y quien fue mi amigo me dio mi lugar y, por primera y última vez, me dijo tu canción. Nunca más fueron mías, pasaron a ser suyas. Esta y tantas otras… «
«Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómodo en su repertorio. El resto es una historia de poder, de mentores y artes oscuras. Una mujer que no cede nunca, efectivamente es un problema para muchos«, añade con contundencia en un texto que saca a la luz el malestar entre ellos.
¿Habrían influido terceras personas en esta ruptura? Cuando un seguidor ha mencionado si habría tenido algo que ver las discográficas, ella ha dado más detalles sobre el tema: «Las discográficas son lo que son, hay peores y también inocuas… Pero eso no importa, por mucho que un tercero luche, un amigo llama. Esta es mi pena, ya no somos amigos… Pues nada».
Verónica Romero confiesa que ella tampoco tiene relación con David Bisbal
La siguiente en pronunciarse sobre el tema ha sido Verónica Romero, quien fuera compañera de la primera edición de OT con David Bisbal. En su caso, ha confesado a Europa Press que tampoco tienen relación: «A veces, la vida de las personas va por diferentes caminos… Yo, por ejemplo, desafortunadamente ya no tengo relación con David Bisbal. Simplemente, a veces los caminos se separan y ya está», ha dicho en un principio.
Esta vena más conciliadora ha quedado atrás, sin embargo: «Yo, de repente, vi que todo estaba muy frío con él y lo intentaba, pero al ver que no había nada… pues me daba cuenta de que no valía la pena continuar intentándolo«.
Confía en que se alegrarán mutuamente de verse, si algún día se reencuentran, pero «desafortunadamente» ahora mismo no tienen relación y no confía en que esto mejore: «Quizás algún día podamos vernos, hablar y ver qué ha pasado… pero bueno. Quizás no hay un porqué, simplemente es que las relaciones se enfrían«.