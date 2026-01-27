David Bisbal ha rebut la fúria de Vega, una companya d’Operación Triunfo amb qui va col·laborar en algunes cançons. Sembla que la cantant és l’autora d’alguns temes que signa l’artista i, ara, li recrimina la seva mala actitud que ha tingut amb ella. Ho ha fet en un post que ha compartit a Instagram, en el que fa un balanç vital en el qual sorprenentment ha acabat assenyalant qui era el seu amic.
La cantant ha compartit un fragment d’una actuació que van fer junts fa uns anys, el que acompanya d’un missatge amb mala bava: “Quan la meva obsessió pels passadissos i el silenci van convertir-se en cançó i qui va ser amic meu em va donar el meu lloc i, per primera i última vegada, em va dir la teva cançó. Mai més no van ser meves, van passar a ser seves. Aquesta i tantes altres… “
“Una amistat diluïda perquè em vaig convertir en algú incòmode al seu repertori. La resta és una història de poder, de mentors i arts fosques. Una dona que no cedeix mai, efectivament és un problema per a molts“, afegeix amb contundència en un text que treu a la llum el malestar entre ells.
Haurien influït terceres persones en aquesta ruptura? Quan un seguidor ha posat sobre la taula si hauria tingut alguna cosa a veure les discogràfiques, ella ha donat més detalls sobre el tema: “Les discogràfiques són el que són, n’hi ha pitjors i també innòcues… Però això no importa, per molt que un tercer hi lluiti, un amic truca. Aquesta és la meva pena, ja no som amics… Doncs res”.
Verónica Romero confessa que ella tampoc no té relació amb David Bisbal
La següent a pronunciar-se sobre el tema ha estat Verónica Romero, qui fos companya de la primera edició d’OT amb David Bisbal. En el seu cas, ha confessat a Europa Press que tampoc no tenen relació: “A vegades, la vida de les persones van per diferents camins… Jo, per exemple, desafortunadament ja no tinc relació amb David Bisbal. Simplement, a vegades els camins se separen i ja està”, ha dit en un principi.
Aquesta vena més conciliadora ha quedat enrere, però: “Jo, de sobte, vaig veure que tot estava molt fred amb ell i ho intentava, però en veure que no hi havia res… doncs m’adonava que no valia la pena continuar intentant-ho“.
Confia que s’alegraran mútuament de veure’s, si algun dia es retroben, però “desafortunadament” ara mateix no tenen relació i no confia que això millori: “Potser algun dia podrem veure’ns, parlar i veure què ha passat… però vaja. Potser no n’hi ha un perquè, simplement és que les relacions es refreden“.