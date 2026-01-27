El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
David Bisbal, assenyalat per dues excompanyes d”OT’ en un escrit molt fort
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
27/01/2026 15:24

David Bisbal ha rebut la fúria de Vega, una companya d’Operación Triunfo amb qui va col·laborar en algunes cançons. Sembla que la cantant és l’autora d’alguns temes que signa l’artista i, ara, li recrimina la seva mala actitud que ha tingut amb ella. Ho ha fet en un post que ha compartit a Instagram, en el que fa un balanç vital en el qual sorprenentment ha acabat assenyalant qui era el seu amic.

Et pot interessar

La cantant ha compartit un fragment d’una actuació que van fer junts fa uns anys, el que acompanya d’un missatge amb mala bava: “Quan la meva obsessió pels passadissos i el silenci van convertir-se en cançó i qui va ser amic meu em va donar el meu lloc i, per primera i última vegada, em va dir la teva cançó. Mai més no van ser meves, van passar a ser seves. Aquesta i tantes altres…

Una amistat diluïda perquè em vaig convertir en algú incòmode al seu repertori. La resta és una història de poder, de mentors i arts fosques. Una dona que no cedeix mai, efectivament és un problema per a molts“, afegeix amb contundència en un text que treu a la llum el malestar entre ells.

Vega carrega directament contra David Bisbal - Instagram
Vega carrega directament contra David Bisbal | Instagram

Haurien influït terceres persones en aquesta ruptura? Quan un seguidor ha posat sobre la taula si hauria tingut alguna cosa a veure les discogràfiques, ella ha donat més detalls sobre el tema: “Les discogràfiques són el que són, n’hi ha pitjors i també innòcues… Però això no importa, per molt que un tercer hi lluiti, un amic truca. Aquesta és la meva pena, ja no som amics… Doncs res”.

Vega treu a la llum el conflicte que té amb David Bisbal - Europa Press
Vega treu a la llum el conflicte que té amb David Bisbal | Europa Press

Verónica Romero confessa que ella tampoc no té relació amb David Bisbal

La següent a pronunciar-se sobre el tema ha estat Verónica Romero, qui fos companya de la primera edició d’OT amb David Bisbal. En el seu cas, ha confessat a Europa Press que tampoc no tenen relació: “A vegades, la vida de les persones van per diferents camins… Jo, per exemple, desafortunadament ja no tinc relació amb David Bisbal. Simplement, a vegades els camins se separen i ja està”, ha dit en un principi.

Aquesta vena més conciliadora ha quedat enrere, però: “Jo, de sobte, vaig veure que tot estava molt fred amb ell i ho intentava, però en veure que no hi havia res… doncs m’adonava que no valia la pena continuar intentant-ho“.

Verónica Romero confessa que ella tampoc no té relació amb David Bisbal - Europa Press
Verónica Romero confessa que ella tampoc no té relació amb David Bisbal | Europa Press

Confia que s’alegraran mútuament de veure’s, si algun dia es retroben, però “desafortunadament” ara mateix no tenen relació i no confia que això millori: “Potser algun dia podrem veure’ns, parlar i veure què ha passat… però vaja. Potser no n’hi ha un perquè, simplement és que les relacions es refreden“.

David Bisbal

Més notícies
Notícia: David Bisbal diu com ha acabat ple de sang abans d&#8217;entrar a &#8216;El Hormiguero&#8217;
Comparteix
El cantant ha aparegut amb dos punts de sutura durant l'entrevista amb Pablo Motos
Notícia: L&#8217;amant de David Bisbal no era qui es creia: amb qui va enganyar Chenoa?
Comparteix
Surt a la llum la identitat de la noia que va dinamitar la història d'amor dels cantants
Notícia: Elena Tablada confessa per què va separar-se de David Bisbal
Comparteix
L'empresària treu a la llum, per primera vegada, que la seva història d'amor no era tan maca com la gent creia
Notícia: La fòbia que Elena Tablada arrossega des de la relació amb David Bisbal
Comparteix
La dissenyadora considera que sortir amb el cantant li ha generat un trauma que no pot superar

Comparteix

Icona de pantalla completa