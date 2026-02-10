David Bisbal se ha despedido hoy de su padre, quien ha fallecido a los 84 años después de unos años enfermo con Alzheimer. En estos últimos momentos, ha estado rodeado de su familia en una despedida dura que los deja huérfanos y con el corazón roto. A lo largo de estos últimos meses, el cantante ha hablado abiertamente sobre la enfermedad de su padre: «Fue muy duro la primera vez que no me reconoció. Me dijo que le sonaba mi cara, pero ya no nos reconocía a ninguno de nosotros«.

Ahora, se despide de él en una carta que ha publicado en su perfil de Instagram: «Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba continuarás siendo un luchador y ganando todas las peleas en el cielo«. El exitoso cantante de Operación Triunfo ha acompañado este texto de despedida con tres fotografías antiguas del padre, de los años en que triunfaba como boxeador. De hecho, José Bisbal fue un conocido boxeador hasta el punto de convertirse en campeón de Andalucía y subcampeón de España en 1960.

David Bisbal ha acomiadat el seu pare | Instagram

David Bisbal, muy emocionado en el último cumpleaños del padre

En su último cumpleaños, David Bisbal ya había dejado entrever que las cosas no iban bien: «Echo de menos poder tener una conversación con él, aquellas entrevistas que le hacía donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería«. «Felicidades al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por la Molineta o subiendo al Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Aquel sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones», añadía.

Ahora que se queda sin sus abrazos, el corazón es un poco más pequeño. La publicación se ha llenado de comentarios de los fans y de otros famosos que le han enviado su pésame para lamentar su pérdida tan dura. Gisela de OT, Alfred García, Lorena Vázquez, Anabel Pantoja… y muchas personas anónimas que han dedicado unos minutos a pensar en él y enviarle ánimos en uno de los momentos más duros de su vida.