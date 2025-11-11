S’acosta la recta final d’Operación Triunfo. Vuit gales superades en què el grup de concursants del programa s’ha anat reduint setmana rere setmana. El nivell puja, les classes van fent el seu efecte i cada cop és més complicat nominar. Els membres del jurat, format per Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero i Abraham Mateo prenen decisions que sovint els fans no entenen o no hi estan d’acord, però a mesura que avança el programa, cada cop serà més difícil triar els nominats que es jugaran la seva continuïtat amb una cançó. Aquesta setmana, Cristina i María Cruz eren les dues veus que havien d’intentar aconseguir el màxim número de vots dels fans a través de l’aplicació oficial d’OT. Una gala marcada per una expulsió contundent i sense marge, a més a més d’actuacions correctes i sense gran impacte.
Cristina, una de les veus més potents i carismàtiques de l’Acadèmia
La nominació d’aquesta setmana arribava després d’una situació molt polèmica en l’anterior gala. Després de conèixer els tres concursants que quedaven nominats, que eren María Cruz, Cristina i Tinho, els companys havien de votar a les pissarres la persona que volien salvar, però un empat en l’últim moment van portar la favorita de la setmana a triar entre un dels seus companys. Una decisió duríssima en què se la va veure patir moltíssim per haver de sentenciar la continuïtat d’una companya.
Cristina és una de les veus més potents i versàtils de l’Acadèmia i des de la primera setmana s’ha vist un gran suport cap a ella per part dels espectadors. Era una expulsió difícil en què totes dues han demostrat la seva potència vocal amb dues balades molt xules: Cristina amb Garganta con arena, que ha rebut comentaris molt positius a les xarxes per la versió a piano amb Manu Guix.
el plano, los gestos, la frase… enhorabuena cristina lora acabas de ganar ot pic.twitter.com/b9cNWuRblf— vuelve a casa (@_sitevasllueve_) November 10, 2025
¿De qué ha servido la nominación de Cristina?— Bermerubio (@bermerubio) November 10, 2025
Para que haga la mejor actuación de la edición.
Es la 1ª vez que se le ve natural, sin forzar caras (esa famosa teatralidad).
Ya lo sabíamos, pero se confirma el nacimiento de una estrella. Esto ha sido nivel, ha sido OT.#OTGala8 pic.twitter.com/CGycS8TEDW
Per la seva banda, María Cruz també apostava per una versió del tema Envidia de Nathy Peluso en format balada amb el piano de Manu Guix.
Els vots dels fans, però, havien de decidir qui es quedaria una setmana més dins l’Acadèmia. Amb uns resultats molt clars, Cristina va aconseguir el 84% dels vots, per davant del 16% que va recollir María Cruz, una de les xifres més baixes de l’edició. Tot i això, el seu comiat va ser molt solemne i fins i tot va passar un per un pels membres del jurat per donar-los les gràcies i acomiadar-se.
Una gala fluixa i nominacions cada cop més complicades
En general, la gala 8 va ser una mica fluixa que les anteriors per la selecció musical. Després d’actuacions molt elèctriques com Catarata amb Guillo la setmana anterior, aquesta gala s’ha caracteritzat per un ritme més pausat, però que també els complica la feina als membres del jurat. Un dels millors números de la nit el van protagonitzar Tinho i Olivia amb el tema Cheek to cheek.
També va fer un bon número Crespo amb la interpretació de la cançó Me has invitado a bailar de Dani Fernández, tot i que és un dels registres habituals que acostuma a cantar el noi.
Així mateix, s’ha aplaudit molt la cançó de Claudia i la seva versió de Kiss me. Tot i que es notava que tenia la veu agafada perquè estava refredada, s’ha valorat molt la seva interpretació, que ha sonat molt bé i demostra la seva evolució dins el concurs.
Un dels números més fluixos la protagonitzat Téyou. La seva veu té un color molt especial, però la versió de Baby, I love your way, no va acabar d’agradar al jurat, que van decidir nominar-la.
Qui són els nominats de la setmana?
Després de les actuacions i de saber que Olivia era la favorita de la setmana, el jurat va procedir a les nominacions. El moment més tens de la gala i que va posar contra les cordes el futur de Téyou, Guille, Lucía i Guillo. Els professors van salvar Guillo i amb els vots dels companys, Téyou va creuar la passarel·la.
Aquesta setmana Guille i Lucía són els nominats que intentaran aconseguir els vots del públic per mantenir-se dins el concurs. S’acosta la recta final i les exigències del jurat cada cop són més altes. Ara, però, caldrà esperar unes hores per saber quin és el nou repertori de la setmana.