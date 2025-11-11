Se acerca la recta final de Operación Triunfo. Ocho galas superadas en las que el grupo de concursantes del programa se ha ido reduciendo semana tras semana. El nivel sube, las clases van haciendo su efecto y cada vez es más complicado nominar. Los miembros del jurado, formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo toman decisiones que a menudo los fans no entienden o no están de acuerdo, pero a medida que avanza el programa, cada vez será más difícil elegir a los nominados que se jugarán su continuidad con una canción. Esta semana, Cristina y María Cruz eran las dos voces que debían intentar conseguir el máximo número de votos de los fans a través de la aplicación oficial de OT. Una gala marcada por una expulsión contundente y sin margen, además de actuaciones correctas y sin gran impacto.

No te lo puedes perder Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis, se separan tras 13 años juntos

Cristina, una de las voces más potentes y carismáticas de la Academia

La nominación de esta semana llegaba después de una situación muy polémica en la gala anterior. Tras conocer a los tres concursantes que quedaban nominados, que eran María Cruz, Cristina y Tinho, los compañeros debían votar en las pizarras a la persona que querían salvar, pero un empate en el último momento llevó a la favorita de la semana a elegir entre uno de sus compañeros. Una decisión durísima en la que se la vio sufrir muchísimo por tener que sentenciar la continuidad de una compañera.

La actuación de Cristina como nominada a ‘OT’ ha recibido muy buenos comentarios | Prime Video

Cristina es una de las voces más potentes y versátiles de la Academia y desde la primera semana se ha visto un gran apoyo hacia ella por parte de los espectadores. Era una expulsión difícil en la que ambas han demostrado su potencia vocal con dos baladas muy chulas: Cristina con Garganta con arena, que ha recibido comentarios muy positivos en las redes por la versión a piano con Manu Guix.

el plano, los gestos, la frase… enhorabuena cristina lora acabas de ganar ot pic.twitter.com/b9cNWuRblf — vuelve a casa (@_sitevasllueve_) November 10, 2025

¿De qué ha servido la nominación de Cristina?

Para que haga la mejor actuación de la edición.



Es la 1ª vez que se le ve natural, sin forzar caras (esa famosa teatralidad).



Ya lo sabíamos, pero se confirma el nacimiento de una estrella. Esto ha sido nivel, ha sido OT.#OTGala8 pic.twitter.com/CGycS8TEDW — Bermerubio (@bermerubio) November 10, 2025

Por su parte, María Cruz también apostaba por una versión del tema Envidia de Nathy Peluso en formato balada con el piano de Manu Guix.

Los votos de los fans, sin embargo, debían decidir quién se quedaría una semana más dentro de la Academia. Con unos resultados muy claros, Cristina consiguió el 84% de los votos, frente al 16% que recabó María Cruz, una de las cifras más bajas de la edición. Aun así, su despedida fue muy solemne e incluso pasó uno a uno por los miembros del jurado para darles las gracias y despedirse.

María Cruz es la expulsada de la semana en la Gala 8 de ‘OT’ | Prime Video

Una gala floja y nominaciones cada vez más complicadas

En general, la gala 8 fue un poco más floja que las anteriores por la selección musical. Tras actuaciones muy eléctricas como Catarata con Guillo la semana anterior, esta gala se ha caracterizado por un ritmo más pausado, pero que también les complica el trabajo a los miembros del jurado. Uno de los mejores números de la noche lo protagonizaron Tinho y Olivia con el tema Cheek to cheek.

También hizo un buen número Crespo con la interpretación de la canción Me has invitado a bailar de Dani Fernández, aunque es uno de los registros habituales que acostumbra a cantar el chico.

Así mismo, se ha aplaudido mucho la canción de Claudia y su versión de Kiss me. Aunque se notaba que tenía la voz tomada porque estaba resfriada, se ha valorado mucho su interpretación, que ha sonado muy bien y demuestra su evolución dentro del concurso.

Uno de los números más flojos lo protagonizó Téyou. Su voz tiene un color muy especial, pero la versión de Baby, I love your way, no terminó de gustar al jurado, que decidió nominarla.

¿Quiénes son los nominados de la semana?

Después de las actuaciones y de saber que Olivia era la favorita de la semana, el jurado procedió a las nominaciones. El momento más tenso de la gala y que puso contra las cuerdas el futuro de Téyou, Guille, Lucía y Guillo. Los profesores salvaron a Guillo y con los votos de los compañeros, Téyou cruzó la pasarela.

Lucía, Téyou y Guille dependían de los votos de los compañeros para salvarse en ‘OT’ | Prime Video

Esta semana Guille y Lucía son los nominados que intentarán conseguir los votos del público para mantenerse dentro del concurso. Se acerca la recta final y las exigencias del jurado son cada vez más altas. Ahora, sin embargo, habrá que esperar unas horas para saber cuál es el nuevo repertorio de la semana.