¿Qué relación hay entre María Patiño y Operación Triunfo? Aparentemente parecen dos mundos diferentes. La primera es una de las caras más conocidas de Sálvame y periodista del corazón desde hace años. El segundo es uno de los talentos musicales más famosos de la televisión española que hace 24 años llegó a la TVE. Cada edición de OT evoluciona con novedades o secciones diferentes, y ahora que se emite en Amazon Prime Video, han apostado por un espacio en el que los concursantes pueden charlar con Miriam Rodríguez y recibir mensajes del exterior. Los fans pueden interactuar con los concursantes a través de Conexión OT, un espacio que permite enviar vídeos de apoyo, hacer preguntas y generar un espacio de conversación. Ha sido aquí donde María Patiño se ha colado para dar una sorpresa a una de las jóvenes de la Academia, que no esperaba en absoluto el vídeo de la comunicadora.

María Patiño se cuela por sorpresa en ‘Operación Triunfo’

La semana pasada durante la emisión de Conexión OT, Téyou, la veterana de la edición, recibió una sorpresa totalmente inesperada. Uno de los vídeos que tenían preparados para ella era de la misma María Patiño. «A ver, Téyou, he visto un vídeo tuyo de Operación Triunfo en el que dices que me quieres conocer», comienza diciendo la presentadora del programa No somos nadie. La chica, solo al ver quién era la interlocutora, comenzó a dar saltos y colocarse las gafas para no perderse nada.

«Cuando salgas del programa estoy para ti y para todos los compañeros», expresó Patiño mientras TÉyou hacía caras de sorpresa y no podía quedarse quieta en el sofá. Además, la ex de Sálvame quiso aconsejarla para cuando se enfrente a la vida post-OT. «Por cierto, la voz es fundamental, pero la profesionalidad a la hora de tratar a la prensa es tan importante o más. Aprended de los grandes, desde el principio, y nunca olvidéis los orígenes, porque el éxito nunca tiene nada que ver con la profesionalidad y saber estar», se despidió antes de que Téyou comenzara a gritar y secarse las lágrimas.

María Patiño es cola a ‘Operación Triunfo 2025’ | Prime Video

Las reacciones en las redes sociales

Evidentemente, este momento no ha pasado desapercibido y la colaboración entre María Patiño y OT no ha dejado a nadie indiferente en las redes sociales. ¿Qué han dicho los usuarios?

¿Sería posible que una de las visitas a la Academia sea de la presentadora? Habrá que esperar para ver si este momento se hace realidad.