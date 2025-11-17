Quina relació hi ha entre María Patiño i Operación Triunfo? Aparentment semblen dos mons diferents. La primera és una de les cares més conegudes de Sálvame i periodista del cor des de fa anys. El segon és un dels talents musicals més famosos de la televisió espanyola que fa 24 anys va aterrar a la TVE. Cada edició d’OT evoluciona amb novetats o seccions diferents, i ara que s’emet a Amazon Prime Video, han apostat per un espai en què els concursants poden xerrar amb Miriam Rodríguez i rebre missatges de l’exterior. Els fans poden interactuar amb els concursants a través de Conexión OT, un espai que permet enviar vídeos de suport, fer preguntes i generar un espai de conversa. Ha estat aquí on María Patiño s’ha colat per fer una sorpresa a una de les joves de l’Acadèmia, que no s’esperava gens el vídeo de la comunicadora.
María Patiño es cola per sorpresa a ‘Operación Triunfo’
La setmana passada durant l’emissió de Conexion OT, Téyou, la veterana de l’edició, va rebre una sorpresa totalment inesperada. Un dels vídeos que tenien preparats per a ella era de la mateixa María Patiño. “A veure, Téyou, he vist un vídeo teu d’Operación Triunfo en què dius que em vols coneixer”, comença dient la presentadora del programa No somos nadie. La noia, només veure qui era la interlocutora, ha començat a fer salts i col·locar-se les ulleres per no perdre’s res.
HISTORIA DE ESPAÑA LA PATIÑO ENVIÁNDOLE UN VÍDEO A TÉYOU #OTDirecto14N #ConexionOT14Npic.twitter.com/Iz6xKNu73v— leire ✨️ (@leiretxuu_) November 14, 2025
“Només surtis del programa estic per a tu i per a tots els companys”, ha expressat Patiño alhora que TÉyou feia cares de sorpresa i no podia quedar-se quieta al sofà. A més a més, l’ex de Sálvame ha volgut aconsellar-la per a quan s’enfronti a la vida post-OT. “Per cert, la veu és fonamental, però la professionalitat a l’hora de tractar a la premsa és tan important o més. Apreneu dels grans, des del principi, i mai oblideu els orígens, perquè l’èxit mai té res a veure amb la professionalitat i saber estar”, s’acomiada abans que Téyou es posi a cridar i eixugar-se les llàgrimes.
Les reaccions a les xarxes socials
Evidentment, aquest moment no ha passat desapercebuda i la col·laboració entre María Patiño i OT no ha deixat ningú indiferent a les xarxes socials. Què han dit els usuaris?
Que vaya de visita a la academia 😜— Alejandro (@alexgsanchez__) November 14, 2025
Gracias por mandárselo, eres la mejor y punto— Serendipia en el Caos ✵ (@serendipiacaos) November 14, 2025
Seria possible que una de les visites a l’Acadèmia sigui de la presentadora? Caldrà esperar per veure si aquest moment es fa realitat.