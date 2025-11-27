El final d’Operación Triunfo 2025 s’acosta i els concursants saben que queden poques gales per conèixer el guanyador. És el moment de demostrar que tot el que han après els últims mesos té un resultat efectiu en les seves interpretacions i posades en escena, però ells no són els únics que poden fer balanç de tot el que ha passat des del 15 de setembre. Moment en què 18 joves intentaven aconseguir les preuades places per accedir a l’Acadèmia més famosa de la televisió.
Una de les novetats que incorpora el fet d’emetre el concurs a través d’Amazon Prime Video és l’espai Conexión OT, que presenta l’exconcursant Miriam Rodríguez. En l’emissió d’aquest dimecres 26 de novembre en format d’estil pòdcast, Leire Martínez s’ha sincerat sobre el seu repte com a membre del jurat i ha revelat una part més fosca de formar part d’un talent show amb tanta repercussió.
Leire Martínez confessa que ha rebut amenaces de mort pel seu paper com a jurat a ‘OT’
L’exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que ha rebut un homenatge per part dels concursants interpretant la seva primera cançó en solitari en una de les gales, ha passat pel set de Miriam Rodríguez. Aquí s’ha sincerat sobre el que suposa ser jurat d‘OT i la part negativa que hi ha darrere de prendre decisions com triar quin concursant estarà nominat. “Quan m’ho van plantejar ni ho vaig pensar, volia estar, i em van avisar que els fans ens donarien molta canya”, ha explicat.
Leire admet que els membres del jurat estan exposats a molts missatges, i critiques que poden ser dures. “Jo pensava que no seria per a tant, ho és si tu hi dones aquesta importància. A mi m’han amenaçat de mort per nominar a Lucia”, ha confessat en aquesta conversa. Lucia ha estat una de les joves que va abandonar l’acadèmia fa unes setmanes després de competir contra Guille Toledano. “No m’havia passat mai, entenc que no cal justificar aquest hàbits i cal denunciar aquestes conductes i missatges, però també entenc el moment de calentón“, admet.
L’exposició als fans i les xarxes socials com a motor de crítiques
Un dels temes que fa molts anys que s’aborda és l’exposició pública que reben els concursants a les xarxes socials. Internet és un motor de crítiques i el fet d’estar aïllats durant mesos, un cop surten, els pot fer sentir vulnerables a tota mena de comentaris per coses que han passat a l’acadèmia o missatges fora de context que entre ells creen un problema que en un principi no hauria d’existir. “Crec que cap amenaça és real i té a veure amb la passió que mouen aquest tipus de programes”, expressa l’artista.
Tot i això, creu que aquests comentaris són una minoria respecte al gran suport i els comentaris positius que reben. “És fort. El format OT i el seu fandom són molt intensos, però crec que hi ha gent que no arriba a ser conscient d’aquesta intensitat que hi ha darrere d’uns certs perfils a segons quines xarxes socials”, ha reflexionat la presentadora. Al final, Leire està ocupant una cadira dins l’equip que conforma el jurat enguany amb Guille Milkyway, Abraham Mateo i Cris Regatero.
En tot cas, ella accepta que “no es considera cap entitat” per donar consells a ningú i que la genuïnitat de cada persona “és meravellosa”, tot i que creu que l’exemple dels altres també pot ajudar. Sigui com sigui, Leire Martínez entén la intensitat d’un format així, però aprofita per donar una lliçó i visibilitzar que aquests comportaments no són correctes i no s’haurien de produir de cap manera.