L’esperada reacció de Leire Martínez al retorn d’Amaia a La Oreja de Van Gogh

Els fans de La Oreja de Van Gogh no saben què pensar. Tots semblen estar d’acord que els membres de la icònica banda no han actuat bé en la gestió del retorn d’Amaia Montero. Va ser Leire Martínez qui els va salvar quan la seva vocalista va marxar, allà el 2007, per provar sort com a solista. I ara que l’Amaia vol tornar, han donat un cop de peu a la Leire que no ha agradat gens.
Justament el dia en què feia un any de l’acomiadament de la Leire, han emès un comunicat en què confirmen que torna l’Amaia. És cert que els seguidors més nostàlgics estan entusiasmats davant les cançons noves i la previsible gira multitudinària que prepararan per a l’any vinent. Però calia fer les coses així? Ni tan sols una menció a la feinada que ha fet la Leire tots aquests anys -més dels que va estar Amaia, per cert- i cap agraïment.
L’anunci del retorn d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sacsejat tota la indústria musical i la reacció més esperada era, precisament, la de la Leire. La cantant no ha volgut fer sang contra els excompanys des que la fessin fora, però resulta més que evident que no deu estar gaire contenta. Tots els mitjans de comunicació han corregut a preguntar-li sobre el tema, desitjosos d’un titular potent. Ella ha mantingut el seu estil elegant i no ha entrat al drap, cosa que parla molt bé d’ella.
Què ha dit? En una conversa breu amb El tiempo justo, Leire Martínez diu que prefereix anar a la seva i no generar rebombori: “Jo vaig a la meva, estic treballant i prefereixo no pronunciar-me sobre el tema”. Davant la insistència, ha estat més contundent: “No és la meva notícia, no té res a veure amb mi. Entenc que seran altres persones les qui hagin de parlar del que sigui… però aquesta no és la meva història”, ha etzibat amb serenor.
Operación Triunfo es posiciona en el debat entre Leire i Amaia Montero
No és casualitat que, justament aquesta setmana, la direcció d’Operación Triunfo hagi escollit una cançó de Leire Martínez com a tema grupal dels concursants. Tothom ha llegit entre línies, fins i tot ella mateixa que ha agraït el suport: “Mare meva, que bé que sonarà això! Estic superemocionada! Gràcies!”. Precisament, dilluns la veurem a sobre de l’escenari del programa per interpretar aquest tema amb ells. És previsible que no digui res sobre la polèmica, però hi ha vegades que un silenci parla per si sol.
Amaia Montero ha estat tot aquest any treballant amb els seus antics companys en les novetats que veuran la llum l’any vinent. Ara bé, també la Leire Martínez ha estat fins a dalt de feina des que marxés del grup. En el seu cas, està contenta perquè ha estat component i preparant el seu primer àlbum com a solista que veurà la llum el febrer de l’any vinent. Totes les seves esperances estan posades en això, un canvi de vida professional que confia que la faci brillar.