La esperada reacción de Leire Martínez al regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh

Los fans de La Oreja de Van Gogh no saben qué pensar. Todos parecen estar de acuerdo en que los miembros de la icónica banda no han actuado bien en la gestión del regreso de Amaia Montero. Fue Leire Martínez quien los salvó cuando su vocalista se fue, allá por 2007, para probar suerte como solista. Y ahora que Amaia quiere volver, le han dado una patada a Leire que no ha gustado nada.

Justamente el día en que se cumplía un año del despido de Leire, han emitido un comunicado en el que confirman que vuelve Amaia. Es cierto que los seguidores más nostálgicos están entusiasmados ante las nuevas canciones y la previsible gira multitudinaria que prepararán para el próximo año. Pero, ¿era necesario hacer las cosas así? Ni siquiera una mención al gran trabajo que ha hecho Leire todos estos años -más de los que estuvo Amaia, por cierto- y ningún agradecimiento.

El anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sacudido toda la industria musical y la reacción más esperada era, precisamente, la de Leire. La cantante no ha querido arremeter contra los excompañeros desde que la echaron, pero resulta más que evidente que no debe estar muy contenta. Todos los medios de comunicación han corrido a preguntarle sobre el tema, deseosos de un titular potente. Ella ha mantenido su estilo elegante y no ha entrado al trapo, lo que habla muy bien de ella.

Leire Martínez se pronuncia sobre el regreso de Amaia Montero | Europa Press

¿Qué ha dicho? En una conversación breve con El tiempo justo, Leire Martínez dice que prefiere ir a lo suyo y no generar revuelo: “Yo voy a lo mío, estoy trabajando y prefiero no pronunciarme sobre el tema”. Ante la insistencia, ha sido más contundente: “No es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo. Entiendo que serán otras personas las que tengan que hablar de lo que sea… pero esta no es mi historia”, ha dicho con serenidad.

Operación Triunfo se posiciona en el debate entre Leire y Amaia Montero

No es casualidad que, justamente esta semana, la dirección de Operación Triunfo haya escogido una canción de Leire Martínez como tema grupal de los concursantes. Todo el mundo ha leído entre líneas, incluso ella misma que ha agradecido el apoyo: “¡Madre mía, qué bien va a sonar esto! ¡Estoy súper emocionada! ¡Gracias!”. Precisamente, el lunes la veremos sobre el escenario del programa para interpretar este tema con ellos. Es previsible que no diga nada sobre la polémica, pero hay veces que un silencio habla por sí solo.

Amaia Montero ha estado todo este año trabajando con sus antiguos compañeros en las novedades que verán la luz el próximo año. Ahora bien, también Leire Martínez ha estado hasta arriba de trabajo desde que se fue del grupo. En su caso, está contenta porque ha estado componiendo y preparando su primer álbum como solista que verá la luz en febrero del próximo año. Todas sus esperanzas están puestas en eso, un cambio de vida profesional que confía en que la haga brillar.