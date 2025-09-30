Operación Triunfo ha celebrat la primera gala amb expulsió aquest dilluns 29 de setembre. Els concursants han tingut dues setmanes per esprémer al màxim les classes amb els professors en l’únic moment del programa en què estaran els 16 aspirants de l’edició. A partir d’ara, cada setmana veuran com un dels seus companys abandona l’Acadèmia fins que només en quedin els finalistes. Com dèiem, els fans d’OT han pogut veure la primera expulsió després que Iván Rojo i Claudia Arenas es juguessin la seva continuïtat aquesta setmana. Una gala plena de llàgrimes, un comiat molt trist i unes nominacions força polèmiques.
Iván Rojo abandona l’Acadèmia d’OT’
Operación Triunfo és un dels programes de la temporada i tot i que les primeres setmanes semblen idíl·liques, un cop comencen les expulsions els joves artistes s’adonen que hauran de posar-se les piles si volen mantenir-se dins el programa. Aquesta setmana els nominats eren Claudia Arenas i Iván Rojo. La primera, una jove valenciana de dinou anys ha defensat la cançó El sitio de mi recreo en una versió acústica a piano en què ella sola ha creat una atmosfera molt íntima i especial.
Per la seva banda, Iván Rojo, que aquesta setmana ha estat molt mediàtic per unes declaracions sobre el català i les llengües oficials, ha apostat per un tema més rocker, It’s my life de Bon Jovi. Dues propostes molt diferents que havien de convèncer els espectadors perquè els votessin a través de l’aplicació.
Abans de conèixer les valoracions del jurat d’aquesta setmana, Chenoa s’ha encarregat de revelar qui dels dos era l’expulsat de la setmana. El primer expulsat sempre genera certa por, tenint en compte que és qui inaugura les expulsions i que anirà rebent setmana a setmana els seus companys. La presentadora, amb certs problemes tècnics durant la gala en què se la veia molt pendent de les indicacions que rebia a través de l’orellera, ha estat l’encarregada de comunicar la decisió. Al final, amb un 84% dels vots, ha estat Claudia qui s’ha salvat de l’expulsió i Iván Rojo ha hagut d’abandonar l’Acadèmia.
Una gala amb propostes molt diferents, bon nivell i nominacions difícils de justificar
Més enllà de les llàgrimes durant el comiat de l’Iván, la gala havia de continuar amb les valoracions del jurat i les propostes de nominats. Una de les actuacions més ben valorades de la nit va ser l’actuació de Judit i Lucia Casani amb l’adaptació del tema En cambio no de Laura Pausini. Una balada que va agradar molt i que va permetre que creuessin la passarel·la.
Un altre dels duets de la nit molt aclamats per l’audiència va ser Cristina i Téyou amb la versió de Dance Crip de Trueno. Una cançó urbana i de rap molt ben adaptada per dues veus diferents que van dominar l’escenari. En aquesta segona gala també es van veure els primers trios de l’edició. Dos d’ells van rebre nominacions, en un dels casos sorprenent i que ha posat en joc la seva continuació al concurs.
Els quatre nominats de la nit
Com dèiem, es van viure els primers trios de l’edició. D’una banda, Max, Guillo i Carlos van convertir-se en una boyband per interpretar la cançó Bye bye bye. Un tema carregat de ball, coreografia, moviment i les dificultats vocal de pastar les veus i fer les harmonies. Per a Carlos i Max ha estat una setmana difícil perquè aquest gènere no és una de les seves disciplines preferides. Tot i això, van defensar molt bé la proposta i en Max, un dels concursants catalans, ha estat malalt tota la setmana, i encara així va poder superar-se i donar-ho tot. Pel jurat, però, sembla que no va ser suficient perquè es va endur la nominació.
L’altre trio femení de la nit el van formar Laura, Olivia i Salma defensant la cançó If you could read my mind. Com una autèntica girlband, totes tres noies van delectar els espectadors tot i que vocalment hi havia alguns problemes. Per exemple, Laura té una potència vocal molt més alta i sovint trepitjava les veus de les seves companyes, fent que ben bé no es pogués sentir la veu de Salma. De fet, va ser Salma la concursant que va endur-se una de les nominacions de nit.
Les altres dues nominacions va ser per a una parella que tenia el repte d’interpretar una cançó creada per un membre del jurat. Crespo i María Cruz van ser els responsables de cantar Clavaito, d’Abraham Mateo i Chanel. Una cançó que més enllà de la dificultat vocal, incorporava molta part de coreografia que podia ser complicada. Tots dos nois han estat tota la setmana pencant de valent, fent hores i hores d’assaig per estar coordinats. A més a més, Crespo estava malalt durant la gala i gairebé no tenia veu per sortir a cantar. A ell el van nominar i els professors de l’Acadèmia van decidir salvar-lo. Ara bé, el que no es va entendre és que María Cruz acabés nominada quan la seva interpretació havia estat molt bona, amb una coreografia encara més complicada que la del seu company i ajudant-lo durant tota la setmana per sentir-se còmode i segur amb el ball.
🗣️💬 @guillemilkyway pone en duda la permanencia en #OT2025 a María Cruz 😢👏🏻 Síguelo en @primevideoes 👉🏻https://t.co/3c3ntKL4iM pic.twitter.com/a7t5033IWO— Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 29, 2025
Els seus companys amb les seves votacions van salvar María Cruz, que en el primer moment no va entendre que ella s’havia salvat per un problema amb les càmeres i que va portar Chenoa a repetir els noms de les votacions un altre cop. Qui són els nominats que s’ho juguen tot aquesta setmana? Max, un dels catalans que han triomfat a les xarxes component música en català a l’Acadèmia i Salma, la seva companya en la primera gala, hauran de demostrar dilluns vinent que volen quedar-se una setmana més. Ara per ara, caldrà esperar a aquesta tarda per saber quines cançons defensaran com a nominats.