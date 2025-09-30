Operación Triunfo ha celebrado la primera gala con expulsión este lunes 29 de septiembre. Los concursantes han tenido dos semanas para exprimir al máximo las clases con los profesores en el único momento del programa en el que estarán los 16 aspirantes de la edición. A partir de ahora, cada semana verán cómo uno de sus compañeros abandona la Academia hasta que solo queden los finalistas. Como decíamos, los fans de OT han podido ver la primera expulsión después de que Iván Rojo y Claudia Arenas se jugaran su continuidad esta semana. Una gala llena de lágrimas, una despedida muy triste y unas nominaciones bastante polémicas.

Iván Rojo abandona la Academia de ‘OT’

Operación Triunfo es uno de los programas de la temporada y aunque las primeras semanas parecen idílicas, una vez comienzan las expulsiones los jóvenes artistas se dan cuenta de que tendrán que esforzarse si quieren mantenerse dentro del programa. Esta semana los nominados eran Claudia Arenas e Iván Rojo. La primera, una joven valenciana de diecinueve años ha defendido la canción El sitio de mi recreo en una versión acústica a piano en la que ella sola ha creado una atmósfera muy íntima y especial.

Por su parte, Iván Rojo, que esta semana ha sido muy mediático por unas declaraciones sobre el catalán y las lenguas oficiales, ha apostado por un tema más rockero, It’s my life de Bon Jovi. Dos propuestas muy diferentes que debían convencer a los espectadores para que los votaran a través de la aplicación.

Antes de conocer las valoraciones del jurado de esta semana, Chenoa se encargó de revelar quién de los dos era el expulsado de la semana. El primer expulsado siempre genera cierto miedo, teniendo en cuenta que es quien inaugura las expulsiones y que irá recibiendo semana a semana a sus compañeros. La presentadora, con ciertos problemas técnicos durante la gala en los que se la veía muy pendiente de las indicaciones que recibía a través del auricular, fue la encargada de comunicar la decisión. Al final, con un 84% de los votos, fue Claudia quien se salvó de la expulsión y Iván Rojo tuvo que abandonar la Academia.

Iván Rojo ha estat el primer expulsat de l’Acadèmia d’OT’ 2025 | Prime Video

Una gala con propuestas muy diferentes, buen nivel y nominaciones difíciles de justificar

Más allá de las lágrimas durante la despedida de Iván, la gala debía continuar con las valoraciones del jurado y las propuestas de nominados. Una de las actuaciones mejor valoradas de la noche fue la actuación de Judit y Lucia Casani con la adaptación del tema En cambio no de Laura Pausini. Una balada que gustó mucho y que permitió que cruzaran la pasarela.

Otro de los dúos de la noche muy aclamados por la audiencia fue Cristina y Téyou con la versión de Dance Crip de Trueno. Una canción urbana y de rap muy bien adaptada por dos voces diferentes que dominaron el escenario. En esta segunda gala también se vieron los primeros tríos de la edición. Dos de ellos recibieron nominaciones, en uno de los casos sorprendente y que ha puesto en juego su continuación en el concurso.

Los cuatro nominados de la noche

Como decíamos, se vivieron los primeros tríos de la edición. Por un lado, Max, Guillo y Carlos se convirtieron en una boyband para interpretar la canción Bye bye bye. Un tema cargado de baile, coreografía, movimiento y las dificultades vocales de coordinar las voces y hacer las armonías. Para Carlos y Max ha sido una semana difícil porque este género no es una de sus disciplinas preferidas. Aun así, defendieron muy bien la propuesta y en Max, uno de los concursantes catalanes, ha estado enfermo toda la semana, y aun así pudo superarse y darlo todo. Para el jurado, sin embargo, parece que no fue suficiente porque se llevó la nominación.

Max, un dels concursants catalans de l’edició està nominat aquesta setmana a ‘Operación Triunfo’ | Prime Video

El otro trío femenino de la noche lo formaron Laura, Olivia y Salma defendiendo la canción If you could read my mind. Como una auténtica girlband, las tres chicas deleitaron a los espectadores aunque vocalmente había algunos problemas. Por ejemplo, Laura tiene una potencia vocal mucho más alta y a menudo pisaba las voces de sus compañeras, haciendo que no se pudiera escuchar bien la voz de Salma. De hecho, fue Salma la concursante que se llevó una de las nominaciones de la noche.

Las otras dos nominaciones fueron para una pareja que tenía el reto de interpretar una canción creada por un miembro del jurado. Crespo y María Cruz fueron los encargados de cantar Clavaito, de Abraham Mateo y Chanel. Una canción que más allá de la dificultad vocal, incorporaba mucha parte de coreografía que podía ser complicada. Ambos chicos han estado toda la semana trabajando duro, haciendo horas y horas de ensayo para estar coordinados. Además, Crespo estaba enfermo durante la gala y casi no tenía voz para salir a cantar. A él lo nominaron y los profesores de la Academia decidieron salvarlo. Sin embargo, lo que no se entendió es que María Cruz terminara nominada cuando su interpretación había sido muy buena, con una coreografía aún más complicada que la de su compañero y ayudándolo durante toda la semana para sentirse cómodo y seguro con el baile.

Sus compañeros con sus votaciones salvaron a María Cruz, que en un primer momento no entendió que ella se había salvado por un problema con las cámaras y que llevó a Chenoa a repetir los nombres de las votaciones otra vez. ¿Quiénes son los nominados que se lo juegan todo esta semana? Max, uno de los catalanes que han triunfado en las redes componiendo música en catalán en la Academia y Salma, su compañera en la primera gala, deberán demostrar el próximo lunes que quieren quedarse una semana más. Por ahora, habrá que esperar a esta tarde para saber qué canciones defenderán como nominados.