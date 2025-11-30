Ruth Lorenzo buscarà el millor cantant d’òpera en un concurs nou a TVE

TVE ha sorprès amb un anunci inesperat que pot fer gràcia als més melòmans. ARIA, locos por la ópera serà el nou talent show que arribarà a la cadena pública durant el Nadal, un concurs que buscarà el millor cantant líric per oferir-li un forat en un món tan exigent com és el de l’òpera. Els presentadors seran la Ruth Lorenzo, la cantant que va representar Espanya a Eurovisió el 2014 amb Dancing in the rain, i l’exconcursant d’OT i Masterchef Juanjo Bona que l’ajudarà des del backstage.
El programa tindrà quatre gales, en les quals donaran l’oportunitat a 10 concursants de demostrar les seves habilitats amb la veu i acabar convertint-se en cantant d’òpera professional. De moment, només coneixem els seus noms de pila: Álvaro, Aseel, Carmen, Esaú, Ginés, Guillem, Jorge, Klaudya, Marina i Merlyn. Ells han estat els millors entre els 200 candidats que han demostrat una gran qualitat i tècnica vocal durant els càstings.
El jurat tindrà a les seves mans l’elecció final, tres professionals del món de la música com són la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata i la directora d’orquestra Virgina Martínez. A més a més, a cada gala se’ls sumarà un jutge secret de qui només sabrem la identitat en la gala final, l’encarregat de decidir qui marxa i qui continua a la competició. Sobre ell, només han dit que és algú “molt top” a dins del món de l’òpera perquè juga “a les lligues grans”. I, com no podia ser d’una altra manera, el programa comptarà amb música en directe de la mà de l’orquestra Franz Schubert Filharmonia que dirigeix el Tomàs Grau.
Com serà aquest concurs de TVE sobre òpera?
I què podrem veure en aquest programa? Des de la direcció de la cadena expliquen que es duran a terme actuacions solistes i tambe grupals. No volen captar l’atenció dels fans de l’òpera, només, sinó que també hi haurà espectacle per a persones que mai no hagin tingut contacte amb aquest gènere.
Per exemple, el públic podrà descobrir les històries que hi ha darrere de les grans melodies. El pianista Mario Marzo farà una introducció de cada obra i també comptaran amb la participació de cantants espanyols que no fan òpera, però que s’atreviran a adaptar a la lírica temes molt coneguts.
Aquest no és un format propi de TVE, sinó que faran una adaptació del programa original que va crear una productora dels Països Baixos. Fins ara, han emès tres temporades a la televisió d’allà que han tingut molt d’èxit. Espanya es converteix en la primera cadena que compra aquests drets, de fet.