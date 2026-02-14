Ruth Lorenzo ha fet un exercici de sinceritat molt fort en els darrers dies, ja que no s’ha quedat contenta després de confessar que havia hagut de robar menjar per culpa dels greus problemes econòmics que va patir quan vivia a Londres. Ara, va encara més enllà i revela que tampoc no va viure una infància gaire fàcil precisament. Ho ha fet durant la seva participació al Planeta Calleja, on ha deixat sense paraules el presentador per la gravetat del testimoni que ha ofert. Pocs fans ho deuen saber, però l’artista va créixer als Estats Units i ha tingut una història personal molt impactant.
La seva mare va enamorar-se del qui seria “l’amor de la seva vida”, qui acabaria sabent després que tenia una altra família: “Quan ell va saber que estava embarassada, va demanar-li que avortés i la va arribar a convèncer. La meva mare va estar a punt de fer-ho, de fet”. La dona va pujar a un tren que anava direcció a França, on sabia que podria interrompre la seva gestació. Durant aquell viatge, però, va conèixer dos missioners mormons que li van dir que Déu volia dir-li que l’estimava i que no estaria sola: “En aquell moment, va baixar del tren“.
Seria llavors quan la dona acabaria batejant-se, embarassada de la Ruth: “Va rebre les xerrades dels missioners i va batejar-se”. Hauria estat en aquella època que s’hauria traslladat a Utah, on va conèixer l’home al qui ella considera el seu pare encara que no sigui el biològic: “Jo vaig créixer a dins de l’església mormona i el considero el meu pare, encara que amb el temps van separar-se”. I com és que va anar a parar als Estats Units? Una mica per casualitat, ja que la seva tieta estava casada amb un americà i vivien allà en aquesta època: “Allà es troba la congregació mormona més gran del món i ens van ajudar molt“.
Ruth Lorenzo va haver de treballar il·legalment als Estats Units amb només 10 anys
Això no impedeix que ella fos immigrant il·legal al país i que hagués de treballar il·legalment com a netejadora del magatzem d’un restaurant amb només 10 anys. Els caps de setmana, a més a més, netejava cases per poder pagar les classes de cant que rebia: “No era fàcil“.
El que més l’afecta de tota aquesta història dels seus primers anys de vida és que li reconeguin que, en aquell moment, tothom del voltant de la mare volia que avortés: “Era una vergonya perquè era una dona soltera, clar. I allò sempre m’ha quedat a dins, una força que m’ha empès a voler o intentar destacar i justificar el fet de per què estic aquí“.
Mai no va conèixer el seu pare biològic, però diu que sap que va morir: “No m’ha afectat gens la seva mort, zero. Suposo que ell tindrà la seva versió de la història, que mai no la coneixeré… Així que no puc tenir rancor ni puc tenir res cap a ell perquè no conec una de les parts de la realitat”.
Una història poc coneguda que haurà sorprès molt els seus seguidors.