Queda poc més d’un mes per a l’última nit de l’any. Les televisions de l’Estat es preparen per a una de les programacions estrella de l’any en què milers de persones esperen molt atentes el compte enrere que doni la benvinguda a un nou any. Tot just la mateixa setmana en què RTVE ha anunciat qui seran els presentadors de les campanades, ha sortit a la llum la parella que conduirà el programa ¡Feliz 2026!, que s’emetrà durant la nit del 31 de desembre i la matinada de l’1 de gener.
Andreu Buenafuente i Silvia Abril són el tàndem que ha triat la cadena pública espanyola per presentar les campanades aquest any a La 1. Després dels bons números que van aconseguir gràcies a David Broncano i Lalachus amb una de les campanades més esbojarrades de la història de la cadena, el matrimoni català tindrà un bon repte al davant. La competència d’enguany té diversos noms: a TV3 Laura Escanes i Miki Núñez repeteixen un any més com a presentadors. A Telecinco i Cuatro, la conductora de La isla de las tentaciones, Sandra Barneda, farà tàndem amb el creador de contingut Xuso Jones. Finalment, Cristina Pedroche, els seus mediàtics vestits i Alberto Chicote ocuparan les pantalles d’Antena 3 i La Sexta.
Qui són els presentadors de l’especial de la nit de Cap d’Any a La 1?
La nit més especial de l’any a RTVE tindrà un cop més un programa temàtic que s’emetrà la nit del 31 de desembre i durant la matinada de l’1 de gener després de les campanades. Per conduir aquesta gala la televisió pública espanyola ha triat una parella sorpresa, Eva Soriano i Egoitz Txurruka. La humorista catalana repetirà en l’últim programa de l’any després de copresentar l’edició de 2025 amb Oriol Nolis, que va aconseguir 3.433.000 espectadors i un 28,6% de quota de pantalla. La còmica fa anys que està vinculada a RTVE amb projectes com Ese programa del que usted me habla a La 2, La Noche D o programes de ràdio com Cuerpos especiales a Europa FM.
Qui és Egoitz Txurruka, ‘Txurru’, copresentador de ‘¡Feliz 2026!’?
Fent tàndem amb Eva Soriano estarà Egoitz Txurruka, tot i que se’l coneix com a Txurru, un perfil fins ara desconegut a TVE que formarà part d’aquest programa especial. El periodista basc és el presentador d’un nou concurs que encara no s’ha estrenat a RTVE. Trivial Pursuit, l’adaptació de l’icònic joc de taula convertit en un programa de coneixement i estratègia. Trivial Pursuit hauria d’estrenar-se aquesta temporada a la graella televisiva de la televisió pública, però abans els espectadors el podran veure a l’especial post campanades. “Com a presentador de televisió, això és el més important: que s’uneixi la família. Vull que em vegin com el seu fill, el seu amic, el seu col·lega de la quadrilla. La nostra versió és més pròxima i familiar respecte al format americà”, va explicar Txurruka durant la presentació de la programació al FesTVal de Vitoria.
Com serà el programa?
La mecànica del concurs s’estructura en diverses rondes eliminatòries. En la primera els concursants han de respondre preguntes per fer-se amb els formatges icònics del concurs i poder accedir al tauler. Allà hauran d’enfrontar-se a preguntes d’opció múltiple per avançar caselles i acostar-se el centre del tauler. Quan hi arribin tres participants lluitaran per quedar-se al cor del tauler fins al final. El finalista tindrà l’oportunitat de guanyar el gran premi si completa una roda de sis formatgets responent una pregunta de cada categoria en menys de 60 segons. El pot inicial serà de 25.000 euros que anirà augmentat programa a programa.
Egoitz Txurruka és un presentador basc amb una àmplia trajectòria a ETB, on ha estat al capdavant de formats com Esto no es normal. El comunicador de 34 anys coneix bé el món de la televisió i va saltar a la pantalla petita l’any 2014 després de participar al reality El Conquistador del Fin del Mundo a EITB. Dins la mateixa cadena també ha passat per formats com el programa Esto no es normal i ha presentat les campanades a la cadena basca diversos anys. A les seves xarxes socials també es pot veure que és una persona molt activa, aficionada als esports i fan del surf i les activitats marítimes.
Quins famosos actuaran a ‘¡Feliz 2026!’?
Sigui com sigui, Eva Soriano i Egoitz Txurruka posaran el ritme a la gala especial que acomiadarà el 2025 i donarà la benvinguda al nou any. Entre el centenar de famosos que passaran per l’escenari hi ha noms com Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Ana Mena, Pablo Alborán, Dani Fernández, Edurne o Carlos Baute.