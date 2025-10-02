Pablo López i Laura Rubio van celebrar la seva segona boda el passat 20 de setembre. Després d’una cerimònia molt discreta en una parròquia el passat juliol amb la família més directa de la parella, ha estat uns mesos després quan decidien fer la gran festa i celebrar unes noces amb amics i familiars. El matrimoni va celebrar l’enllaç a Alcalá del Valle, un poble de Cadis.
Allà es van poder sentir les primeres paraules de manera pública de la parella, que van acostar-se als mitjans de comunicació congregats a les portes de la finca on se celebrava aquest esdeveniment. “Agraït per tot. És natural, senzill, és simplement amor, família, amics, llibertat, amor. Volíem donar-vos les gràcies per ser aquí”. El periodista Javi Hoyos ha descobert algunes pistes del destí, però que ha revelat la publicació d’una famós pilot.
Les imatges de la segona boda de la parella i el vestit de la núvia
Com dèiem, la parella va celebrar una segona boda, aquest cop de manera més pública però mantenint la seva discreció habitual. Un dels detalls que van sortir a la llum va ser el vestit de la núvia, una peça molt moderna però amb elements romàntics per aportar-hi un toc. El vestit consistia d’un cosset fent de brodat floral, uns tirants que semblaven pètals de flors fets amb tul i una faldilla molt vaporosa d’estil sirena fins als peus. Tot combinat amb el vel que queia fins als peus i una corona de flors a joc amb el ram.
Ara bé, una de les preguntes que s’havien creat era on se n’havia anat la parella de vacances.
El viatge de noces i la trobada amb un altre famós
Tot i que el periodista havia rebut una imatge de la parella tornant del viatge a l’aeroport de Qatar, no quedava clar si es tractava del destí que havien triat per al viatge de noces o només era una escala. Doncs bé, ara s’ha sabut d’on venia la parella. I on han passat els primers dies d’aquest viatge nupcial? El destí triat ha estat el Japó i ha sortit a la llum gràcies a un àlbum de fotografies compartides pel pilot Fonsi Nieto, amb qui s’haurien retrobat durant el premi de MotoGP del Japó.
“Setmana passada al meravellós Japó”, ha escrit el pilot i DJ. En aquest carrusel d’imatges es pot veure Pablo López amb Fonsi Nieto a la zona del paddock del circuit. També hi ha imatges de la gastronomia nipona i una selfie de les parelles.
També s’ha pogut veure la part més motora de la parella, amb tots dos fent-se una foto amb la moto del pilot. Sigui com sigui, el matrimoni ha gaudit d’un bon viatge al Japó, tot i que no han publicat detalls a través de les seves xarxes socials. Caldrà estar atents per si surten més detalls.