Pablo López y Laura Rubio celebraron su segunda boda el pasado 20 de septiembre. Después de una ceremonia muy discreta en una parroquia el pasado julio con la familia más cercana de la pareja, fue unos meses después cuando decidieron hacer la gran fiesta y celebrar una boda con amigos y familiares. El matrimonio celebró el enlace en Alcalá del Valle, un pueblo de Cádiz.

Allí se pudieron escuchar las primeras palabras de manera pública de la pareja, que se acercaron a los medios de comunicación congregados a las puertas de la finca donde se celebraba este evento. «Agradecido por todo. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad, amor. Queríamos darles las gracias por estar aquí». El periodista Javi Hoyos ha descubierto algunas pistas del destino, pero que ha revelado la publicación de un famoso piloto.

Las imágenes de la segunda boda de la pareja y el vestido de la novia

Como decíamos, la pareja celebró una segunda boda, esta vez de manera más pública pero manteniendo su discreción habitual. Uno de los detalles que salieron a la luz fue el vestido de la novia, una pieza muy moderna pero con elementos románticos para darle un toque. El vestido consistía en un corpiño con bordado floral, unos tirantes que parecían pétalos de flores hechos con tul y una falda muy vaporosa de estilo sirena hasta los pies. Todo combinado con el velo que caía hasta los pies y una corona de flores a juego con el ramo.

Ahora bien, una de las preguntas que se habían creado era dónde se había ido la pareja de vacaciones.

El viaje de bodas y el encuentro con otro famoso

Aunque el periodista había recibido una imagen de la pareja regresando del viaje en el aeropuerto de Catar, no quedaba claro si se trataba del destino que habían elegido para el viaje de bodas o solo era una escala. Pues bien, ahora se ha sabido de dónde venía la pareja. ¿Y dónde han pasado los primeros días de este viaje nupcial? El destino elegido ha sido Japón y ha salido a la luz gracias a un álbum de fotografías compartidas por el piloto Fonsi Nieto, con quien se habrían reencontrado durante el premio de MotoGP de Japón.

«Semana pasada en el maravilloso Japón», ha escrito el piloto y DJ. En este carrusel de imágenes se puede ver a Pablo López con Fonsi Nieto en la zona del paddock del circuito. También hay imágenes de la gastronomía nipona y un selfie de las parejas.

Pablo López i Laura Rubio en el premi de MotoGP del Japó | Instagram

También se ha podido ver el lado más motero de la pareja, con ambos tomándose una foto con la moto del piloto. Sea como sea, el matrimonio ha disfrutado de un buen viaje a Japón, aunque no han publicado detalles a través de sus redes sociales. Habrá que estar atentos por si salen más detalles.