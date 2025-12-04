Silvia Intxaurrondo demanda TVE i exigeix que li dupliquin el seu sou

Silvia Intxaurrondo s’ha convertit en la nova presentadora estrella dels matins a Espanya, ja que amb La hora de la 1 està apallissant El programa de Ana Rosa i Espejo Público. A TVE li costa molts diners tenir-la en plantilla, però ara pot arribar a costar-li encara més perquè la presentadora els ha demandat per exigir que li dupliquin el seu sou. La cosa és que, fins al passat mes d’agost, ella cobrava per contracte l’escandalosa xifra de 253.000 € anuals. A la renovació que van fer-li al setembre, la cadena pública va reduir-li fins a 140.814 € i això l’ha indignat.
Però com ha passat això? Anem a pams. Quan Silvia Intxaurrondo va començar a treballar per a TVE, el 2021, la van contractar a través d’una productora externa. Els treballadors de TVE van protestar quan van saber-ho, ja que no volien que continuessin pagant tants diners a una productora externa per un programa que havien de produir ells. Quan la corporació va passar a encarregar-se’n, el contracte amb la productora va rescindir-se.
En aquell moment, i sempre segons la versió de la presentadora, RTVE li hauria “exigit” que creés una societat mercantil “que servís de pantalla per a la contractació”. Una inspecció de treball va adonar-se que aquesta fórmula amagava un contracte fraudulent, ja que efectivament es feia servir una empresa pantalla per evitar un contracte laboral ordinari. RTVE va haver de donar-la d’alta com a treballadora pròpia i li van oferir un contracte ajustat al conveni. El que a ella no li agrada? Que, davant d’això, ha passat a cobrar 140.000 € anuals -gairebé la meitat que li donaven quan cobrava a través de la seva empresa-.
El diari El Mundo ha tingut accés a la demanda que ha presentat contra la cadena pública, a la que acusa d’haver vulnerat els seus drets fonamentals en aquesta rebaixa tan dràstica del seu salari. En aquest escrit, Silvia Intxaurrondo assegura que havien pactat que el nou contracte devia regir-se per les mateixes condicions laborals i salarials que el que tenia fins ara. Li han canviat les seves condicions de manera il·legal, doncs, segons el seu criteri. Continua fent la mateixa feina que abans i, per això, s’ha decidit a demandar i denunciar la situació a la justícia. Exigeix que el contracte laboral nou tingui unes condicions equivalents a les que tenia amb la seva empresa i, a més a més, una indemnització per danys “per l’impacte o patiment psíquic o espiritual” que pot desencadenar aquesta rebaixa.
RTVE es basa en el resultat de la inspecció de treball, que va considerar que el contracte amb la seva empresa era fraudulent. Van oferir-li un contracte d’artista, com també tenen altres presentadors externs, però ella el va rebutjar. I, amb el contracte actual, han de basar-se en uns convenis salarials que no poden saltar-se. En cas que la justícia li doni la raó, RTVE hauria de tornar a establir el sou d’abans i pagar una multa que podria anar entre els 30.000 € i els 120.000 €. Serà el mes de maig quan sapiguem quina és la decisió del tribunal.
El sindicat reacciona a la petició salarial de Silvia Intxaurrondo
Com era d’esperar, el sindicat de treballadors de RTVE ha posat el crit al cel quan s’ha assabentat de les pretensions de la presentadora. En un comunicat al que ha tingut accés el mateix diari El Mundo, critiquen que es pretengui imposar un salari “absolutament allunyat de qualsevol escala existent” i que “cap professional de RTVE pot percebre” per la mateixa funció. De fet, recorden que, mentre ella fa aquesta reclamació, els altres treballadors de la corporació “compleixen estrictament” un conveni aprovat, auditat i controlat per la normativa del sector públic.
Consideren que aquesta demanda suposa un “qüestionament directe del marc legal” i de les condicions que regeixen per a tota la plantilla fixa de la corporació: “No podem estar callats“. Carreguen contra la seva companya amb contundència, ja que titllen aquest intent com un “greuge ètic” i un “menyspreu” cap a aquells que “sostenen aquesta casa” amb la seva feina diària: “No permetrem que RTVE sigui pressionada per trencar la coherència salarial del sector públic o per reconèixer condicions impossibles de justificar davant dels mateixos treballadors“.
“L’ètica importa i el respecte a la plantilla importa”, prossegueixen en un escrit que demostra que la demanda que ha presentat la comunicadora no ha agradat ni un pèl i tindrà conseqüències.