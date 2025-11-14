Un dels programes gastronòmics que són una marca identitària de RTVE és Masterchef. Fa més d’una dècada que Pepe, Jordi Cruz i Samantha seleccionen aspirants anònims, nens i celebrities pels diversos formats del talent de cuina, i és una aposta segura que triomfa temporada rere temporada. Els dolços també han passat a ocupar un petit espai de la graella televisiva de la cadena pública espanyola amb Bake off: famosos al horno, i ara arriba una nova adaptació d’un concurs de pastisseria amb un bon repartiment de famosos.
Quin son els concursants que participen a ‘Top Chef: Dulces y Famosos’?
RTVE estrenarà Top Chef: Dulces y Famosos, una adaptació del programa de cuina internacional Top Chef VIP Just Desserts, en què els famosos posaran a prova els seus coneixements sobre el món dolç: tota mena de receptes en què hauran de dominar temperatures, coccions i una bona creativitat per decorar les seves obres. Seran 12 els famosos que intentaran arribar a la final i superar els programes on hauran d’elaborar des de postres clàssiques fins a reinventar els pastissos més creatius.
Què es valorarà? Sabor, tècnica i presentació. Ara bé, qui són els 12 concursants? Belén Esteban és un dels noms més sonats per al concurs. La col·laboradora més icònica de Sálvame mostrarà la seva cara més desconeguda en un talent de pastisseria que pot ser un bon xou.
Un dels actors espanyols més reconeguts també se suma a l’aventura. Antonio Resines canviarà els platós de cinema i les col·laboracions a La Revuelta pels forns i els motlles. La periodista Marina Castaño, vídua de Camilo José Cela també forma part del planter de famosos que hi participen. Un altre actor de RTVE, Mariano Peña, molt conegut pel seu paper a la sèrie Aída compartirà plató amb Eva Isanta, una altra actriu molt estimada pels fans de La que se avecina i Aquí no hay quien viva.
Estrelles del món ‘Drag’ i dos exconcursants d’Operación Triunfo
Els noms no s’acaben i els concursants venen de mons molt diferents. Samantha Ballentines, Drag Queen molt coneguda a les xarxes socials i damunt l’escenari és un dels fitxatges d’aquesta primera temporada del talent culinari. També hi haurà un ex d’OT 2017, Roi Méndez i una de les primeres artistes que va passar pel talent musical, Natalia Rodríguez.
Un altre actor que també forma part de Top Chef és Alejandro Vergara, conegut a TVE pel seu paper com a Doctor Abel a la telenovel·la La Promesa. Un dels fitxatges que segur que donarà molt joc és Ivana Rodríguez, la germana de Georgina Rodríguez. Completa el càsting l’esportista paralímpica Desirée Vila i el creador de contingut Tote Fernández. Ara per ara, queda esperar per saber quan començarà aquesta experiència i com ho faran els famosos amb les seves creacions.