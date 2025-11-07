Cristiano Ronaldo ha demanat matrimoni a Georgina Rodríguez, un titular que té molt emocionats els fans de la parella perquè aquest podria ser una boda d’aquelles èpiques que costen milers i milers d’euros. L’anell de compromís, que hem pogut veure gràcies a la publicació que ha fet ella mateixa a Instagram, podria arribar a costar sis milions si fem cas a l’anàlisi que han fet alguns experts. Fins ara no se sabia quan tindrà lloc l’enllaç o com havia estat la petició de mà. Doncs bé, el futbolista ho ha tret a la llum en una entrevista molt sorprenent.
No és habitual sentir-lo parlar de la seva vida privada, però ha trencat amb l’hermetisme que acostuma a mantenir en una conversa davant de Piers Morgan. Aquí, ha confessat que no és un home “molt romàntic” i ha explicat com va organitzar el moment de la gran pregunta: “Vaig parlar amb un amic meu i vaig demanar-li que guardés l’anell. Vaig avisar-lo que li demanaria matrimoni aquella nit durant el sopar i així ho vam fer. Em vaig quedar sol amb ella i, llavors, un dels meus amics va agafar el telèfon i va començar a gravar“.
Com va ser la petició de mà de Cristiano a Georgina Rodríguez?
Era la una de la matinada quan, de sobte, les seves filles bessones van entrar a l’habitació on es trobaven Cristiano i Georgina. Sense que ell s’ho esperés, la nena van xafar-li la sorpresa: “Papa, li donaràs l’anell a la mama i li demanaràs que es casi amb tu?“. I ell va etzibar una frase que va deixar Georgina amb la boca oberta: “És el moment adequat per dir que sí“. “La Gio no s’ho creia“, ha reconegut entre riures.
No es va posar de genolls i tampoc no hauria pronunciat un discurs maco. Com justifica que no hagi seguit la tònica habitual? “No soc un home molt romàntic i tampoc no soc aquell tipus d’home que porta flors a casa totes les setmanes. Soc romàntic a la meva manera… Va ser preciós, sabia que era la dona de la meva vida”. Ha reconegut, a més a més, que és cert que ella feia temps que li demanava que es casessin, un desig que es complirà aviat.
No tenen data concreta per al matrimoni, però sí que té clar que serà l’any vinent després de la Copa Mundial de la FIFA que es jugarà a l’estiu: “Quan tinguem la copa“, ha dit tot fent referència a una victòria de Portugal de la que té moltes ganes. I on serà? Ell li hauria demanat que sigui a Funchal, la seva illa natal. I serà un enllaç multitudinari? Cristiano assegura que no, ja que a Georgina “no li agraden les festes amb molta gent“. Una afirmació que sobta i moltíssim, tenint en compte que ella és habitual de les grans reunions de gent.
Sigui com sigui, boda multitudinària o enllaç íntim en petit comitè, les fotografies dels nuvis cridaran moltíssim l’atenció i agradarà molt saber-ne tots els detalls. De moment, només toca esperar.