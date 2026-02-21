Georgina Rodríguez gasta molts diners cada mes, això és més que evident, però a les despeses habituals se li han de sumar les -moltes- d’excepcionals que fa cada vegada que decideix sumar un altre immoble a la llarga llista de propietats que té amb Cristiano Ronaldo. En aquesta última ocasió, la influencer i empresària ha adquirit un pis espectacular a la millor zona de Madrid. Als 32 anys, s’ha fet amb un pis al barri de Salamanca que ha reformat completament amb la intenció de llogar-lo i treure un bon partit a aquesta inversió, tenint en compte que el col·locarà en el mercat del lloguer de luxe.
Com no podia ser d’una altra manera, ha contractat una empresa de decoració d’alt nivell que ha convertit el pis en un digne de revista. A través del seu perfil d’Instagram, Georgina ha obert les portes d’aquest immoble i ha mostrat com de maco l’han deixat. Han preparat un muntatge que combina un vídeo antic que la mostra a ella mateixa passejant-se per les diferents habitacions encara buides i, mesos després, tornant-hi amb tot decorat: “Un dia va ser un somni, avui és una llar, un projecte i una realitat“.
En aquest house tour, Georgina Rodríguez deixa veure quin tipus de decoració han escollit per al pis. Amb una estètica molt moderna, materials naturals i una distribució oberta; és el típic pis de zona alta amb colors neutres, blancs i beixos, amb molta llum i sostres alts. Els mobles, de línies senzilles, estan pensats per combinar a la perfecció amb tots els elements de decoració que els acompanyen.
Georgina Rodríguez obre les portes del pis que ha adquirit al barri de Salamanca de Madrid
Tot en els mateixos tons i perfecta sintonia, amb algunes peces dignes de menció com la impressionant taula de marbre que corona el menjador. També el llit de matrimoni que protagonitzat el dormitori principal, amb un capçat entapissat que ocupa tota la paret i petites cadires del mateix estil que les taules del menjador i les butaques del saló. Fins i tot els llums que hi ha repartits per tot el pis són de disseny, el que demostra que tot ha estat pensat al detall.
La mateixa Georgina ha explicat que feia molts anys que tenia aquesta idea de comprar un pis al barri de Salamanca, reformar-lo amb mobles de luxe i posar-lo per a llogar. De fet, diu que ja s’ho plantejava quan treballava allà i somiava de tenir alguna propietat d’aquelles algun dia. El destí va ser molt generós amb ella, tenint en compte que se li ha complert aquest somni i uns quants més gràcies a la relació amb el futbolista.
Molts poden pensar que viu dels diners del seu promès, però ben és cert que ella sola està guanyant tots els diners que vol gràcies a les campanyes de publicitat que protagonitza. Convertida en un personatge gairebé tan famós com Cristiano, no fa més que guanyar diners i convertir-se en més i més rica cada dia.