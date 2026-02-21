Georgina Rodríguez gasta mucho dinero cada mes, eso es más que evidente, pero a los gastos habituales se le deben sumar los -muchos- excepcionales que hace cada vez que decide añadir otro inmueble a la larga lista de propiedades que tiene con Cristiano Ronaldo. En esta última ocasión, la influencer y empresaria ha adquirido un piso espectacular en la mejor zona de Madrid. A los 32 años, se ha hecho con un piso en el barrio de Salamanca que ha reformado completamente con la intención de alquilarlo y sacar un buen partido a esta inversión, teniendo en cuenta que lo colocará en el mercado del alquiler de lujo.

Como no podía ser de otra manera, ha contratado una empresa de decoración de alto nivel que ha convertido el piso en uno digno de revista. A través de su perfil de Instagram, Georgina ha abierto las puertas de este inmueble y ha mostrado lo bonito que lo han dejado. Han preparado un montaje que combina un video antiguo que la muestra a ella misma paseándose por las diferentes habitaciones aún vacías y, meses después, volviendo con todo decorado: «Un día fue un sueño, hoy es un hogar, un proyecto y una realidad«.

En este house tour, Georgina Rodríguez deja ver qué tipo de decoración han escogido para el piso. Con una estética muy moderna, materiales naturales y una distribución abierta; es el típico piso de zona alta con colores neutros, blancos y beiges, con mucha luz y techos altos. Los muebles, de líneas sencillas, están pensados para combinar a la perfección con todos los elementos de decoración que los acompañan.

Todo el piso está decorado en los mismos tonos | Instagram

El dormitorio del piso, en tonos beige | Instagram

La decoración del comedor de Georgina Rodríguez es bellísima | Instagram

Cristiano Ronaldo y Georgina tienen otra casa | Instagram

Todo en los mismos tonos y perfecta sintonía, con algunas piezas dignas de mención como la impresionante mesa de mármol que corona el comedor. También la cama de matrimonio que protagoniza el dormitorio principal, con un cabecero tapizado que ocupa toda la pared y pequeñas sillas del mismo estilo que las mesas del comedor y las butacas del salón. Incluso las lámparas que hay repartidas por todo el piso son de diseño, lo que demuestra que todo ha sido pensado al detalle.

La misma Georgina ha explicado que hacía muchos años que tenía esta idea de comprar un piso en el barrio de Salamanca, reformarlo con muebles de lujo y ponerlo para alquilar. De hecho, dice que ya se lo planteaba cuando trabajaba allí y soñaba con tener alguna propiedad de aquellas algún día. El destino fue muy generoso con ella, teniendo en cuenta que se le ha cumplido este sueño y unos cuantos más gracias a la relación con el futbolista.

Muchos pueden pensar que vive del dinero de su prometido, pero bien es cierto que ella sola está ganando todo el dinero que quiere gracias a las campañas de publicidad que protagoniza. Convertida en un personaje casi tan famoso como Cristiano, no hace más que ganar dinero y convertirse en más y más rica cada día.