Georgina Rodríguez ha recibido mucho odio a través de las redes sociales por la última publicación que ha hecho en su perfil de Instagram. La mujer de Cristiano Ronaldo suele mostrarse tal como es, sin filtro ni mucho secreto, pero pocas personas esperaban que compartiera fotografías de la excursión que ha hecho con los hijos al Valle de los Caídos. En su reality confesó abiertamente que es muy devota, una pasión por la religión que hace que acuda a la iglesia con cierta regularidad. Ahora, que acuda a una misa concurrida por nostálgicos del franquismo es un paso más…

En las fotografías que ha publicado, se la ve en compañía de algunos de los niños que tiene con el futbolista. La influencer ha visto la comunión y los cantos gregorianos de la escolanía, de la misma manera que también ha promocionado algunos de los rincones del monumento franquista. No contenta con esto, ha continuado con esta alabanza pública: «La misa más hermosa a la que he asistido». La ultraderecha ha aplaudido esta visita, claro está, mientras que los más irónicos han dejado caer que podría estar planteándose celebrar el matrimonio con Cristiano allí. La gran mayoría de comentarios, por eso, son sumamente críticos contra ella.

Críticas feroces a Georgina Rodríguez por sus alabanzas al Valle de los Caídos

La pareja se encuentra en Madrid desde hace unos días, donde Cristiano Ronaldo se está recuperando de la lesión de isquiotibial que ha sufrido en un partido. Ya le ha venido bien, teniendo en cuenta que así tienen excusa para haber huido de Arabia Saudita donde viven en pleno conflicto en el Oriente Medio. Georgina ha aprovechado la estancia en la capital española para visitar el Valle de los Caídos y, evidentemente, la furia contra ella ha sido muy importante en la red X.

«Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, es franquista. Lo que faltaba«, la acusan directamente algunos. «Esto no es nada casual, sabe perfectamente a dónde ha ido y por qué», insisten otros. Hay gente que no cree que sean imágenes ciertas, ahora en pleno auge de la IA, pero sí que lo son.

Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, es franquista. Lo que le faltaba. pic.twitter.com/FlxV0hDpzA — REY CHOLO (@Reycholosimeone) March 10, 2026

Esto no es nada casual, sabe perfectamente dónde ha ido y por qué!! — Ava (@lavidadegalay) March 10, 2026

Es fake no? — arturo (@artuomi) March 10, 2026

También ha habido mucha gente que ha dejado caer que podría ser que Georgina no tenga claro qué historia hay detrás de este monumento franquista: «No creo que sepa ni dónde está«, «Yo creo que no, pensaría que Franco era un influencer con muchos seguidores«, «Esto del Valle lo habrá confundido con la serie de Valle Salvaje de TVE» o «Seguramente Georgina ni sepa qué significado tiene este lugar, creerá que es una iglesia bonita» son solo cuatro de los muchos mensajes que se han escrito de este estilo.

No creo que sepa ni dónde está — Travis Bickle (@u8242385131) March 10, 2026

Yo creo que no, se pensaría que Franco era un influencer con muchos seguidores — Bruss Güilis (@bruguilis) March 10, 2026

Que lista es Georgina, ha tardado cero tiempo en salir de su zona de peligro y llevarse a sus hijos.

Lo del Valle, se habrá confundido con la serie #ValleSalvaje de la 1 TV — NACHETE (@chupate5) March 10, 2026

Alba, seguramente Georgina ni sepa qué significado tiene ese lugar. Creerá que es una iglesia bonita. pic.twitter.com/FcvQIsxx2t — 𝗦 𝗣 𝗜 𝗞 𝗘 ❤️‍🔥 ᵐᵃᶦᶜᵃᵛᶦᵛᶦᵉⁿᵗᵉˢ (@SpikeComenta) March 10, 2026

Los más críticos han calificado su visita como un gesto «frívolo«, «horroroso» y una auténtica «vergüenza«. «Ahora quiero unas fotos sonriendo en la puerta de Auschwitz para cerrar el círculo de esta paleta que lo único que tiene son dinero», ha añadido otro usuario.

Vergüenza! — Pilar Ferrando (@PilarFerrando16) March 10, 2026

Una frivolidad — matrixxxx20 (@myssy19811) March 10, 2026

Horror — Adelys Castillo (@adicaescribe) March 10, 2026

Ahora quiero unas fotos sonriente en la puerta de Auswitz.

Para cerrar el círculo de esta paleta que no tiene mas que dinero. — Esmeralda Royo❤️💛💜 (@ojosambar) March 11, 2026

Con todo, una publicación que ha enfurecido a parte de sus seguidores y también a muchos detractores que lo han visto como la oportunidad perfecta para criticarla aún más.