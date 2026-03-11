El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Fúria contra Georgina Rodríguez per la seva visita al Valle de los Caídos
Jennifer Navarro
11/03/2026 13:00

Georgina Rodríguez ha rebut molt d’odi a través de les xarxes socials per l’última publicació que ha fet al seu perfil d’Instagram. La dona de Cristiano Ronaldo acostuma a mostrar-se tal com és, sense filtre ni massa secret, però poca gent s’esperava que compartís fotografies de l’excursió que ha fet amb els fills al Valle de los Caídos. En el seu reality va confessar obertament que és molt devota, una passió per la religió que fa que acudeixi a església amb certa regularitat. Ara, que acudeixi a una missa concorreguda per nostàlgics del franquisme és un pas més…

A les fotografies que ha publicat, se la veu en companyia d’alguns dels nens que té amb el futbolista. La influencer ha vist la comunió i els cants gregorians de l’escolania, de la mateixa manera que també ha promocionat alguns dels racons del monument franquista. No contenta amb això, ha continuat amb aquesta alabança pública: “La missa més maca a la que he assistit”. L’ultradreta ha aplaudit aquesta visita, és clar, mentre que els més irònics han deixat anar que podria estar-se plantejant celebrar el matrimoni amb Cristiano allà. La gran majoria de comentaris, per això, són summament crítics contra ella.

Georgina Rodríguez, encantada al Valle de los Caídos - Instagram
Georgina Rodríguez, encantada al Valle de los Caídos | Instagram
Els fills de Georgina i Cristiano Ronaldo l'acompanyen a missa al Valle de los Caídos - Instagram
Els fills de Georgina i Cristiano Ronaldo l’acompanyen a missa al Valle de los Caídos | Instagram
La influencer, criticada per la seva visita a aquesta església - Instagram
La influencer, criticada per la seva visita a aquesta església | Instagram
Les fotos dels petits en aquest escenari franquista ha generat molts comentaris - Instagram
Les fotos dels petits en aquest escenari franquista ha generat molts comentaris | Instagram

Crítiques ferotges a Georgina Rodríguez per les seves alabances al Valle de los Caídos

La parella es troba a Madrid des de fa uns dies, on Cristiano Ronaldo s’està recuperant de la lesió de l’isquiotibial que ha patit en un partit. Ja li ha anat bé, tenint en compte que així tenen excusa per haver fugit de l’Aràbia Saudita on viuen en ple conflicte a l’Orient Mitjà. Geogina ha aprofitat l’estada a la capital espanyola per visitar el Valle de los Caídos i, evidentment, la fúria contra ella ha estat molt important a la xarxa X.

Georgina, la dona de Cristiano Ronaldo, és franquista. El que faltava“, l’acusen directament alguns. “Això no és gens casual, sap perfectament a on ha anat i per què”, insisteixen d’altres. N’hi ha gent que no es creuen que siguin imatges certes, ara en ple auge de la IA, però sí que ho són.

També hi ha hagut molta gent que ha deixat caure que podria ser que Georgina no tingui clar quina història hi ha darrere d’aquest monument franquista: “No crec que sàpiga ni on és“, “Jo crec que no, pensaria que Franco era un influencer amb molts seguidors“, “Això del Valle ho haurà confós amb la sèrie de Valle Salvaje de TVE” o “Segurament Georgina ni sàpiga quin significat té aquest lloc, creurà que és una església maca” són només quatre dels molts missatges que s’han escrit d’aquest estil.

Els més crítics han qualificat la seva visita com un gest “frívol“, “horrorós” i una autèntica “vergonya“. “Ara vull unes fotos somrient a la porta d’Auschwitz per tancar el cercle d’aquesta paleta que l’única cosa que té són diners”, ha afegit un altre usuari.

Amb tot, una publicació que ha enfurismat part dels seus seguidors i també de molts detractors que ho han vist com l’oportunitat perfecta per a criticar-la encara més.

Georgina Rodríguez

