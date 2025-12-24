Cristiano Ronaldo i Georgina es fan un regal de Nadal de 10 milions d’euros

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez s’han promès en matrimoni fa uns mesos, així que el més normal seria que estalviessin mínimament de cara a la gran celebració que duran a terme l’any vinent. En el seu cas, i amb una fortuna com la seva, evidentment no és necessari que s’estiguin de res perquè poden gastar tots els diners que vulguin i encara els hi quedaran milions i milions. Prova d’això, el regal de Nadal que s’han fet: dues mansions de luxe al Mar Roig.
El Pare Noel ha estat d’allò més generós amb la parella, que han rebut dues vil·les d’autèntic luxe en una urbanització de nova construcció que intenta promoure tota aquella zona. Els constructors han aplaudit que s’hagin fixat en el que ofereixen, ja que és la millor publicitat que podrien haver rebut: “La seva decisió de tenir una propietat aquí reflecteix l’atractiu del destí per a aquells que busquen aventura amb privacitat, luxe i natura… Estem desitjant ajudar-los a descobrir tot el que The Red Sea Residences té a oferir“, han dit públicament.
El preu és summament escandalós, com ja es podia preveure. Cadascuna de les cases que s’han comprat en aquesta urbanització costa entre 4 i 5 milions d’euros, així que la inversió que han fet no és poca cosa. Per a aquells que no vulguin pagar tant, però sí gaudir d’un mes en aquest paradís, poden fer-ho a canvi d’un lloguer estratosfèric de 18.000 € per nit.
Com és la urbanització que han escollit Cristiano Ronaldo i Georgina?
La urbanització és molt exclusiva, ja que només consta de 18 vil·les. El seu disseny està inspirat en formes marines i és únic en tot el món, pel que diuen. Amb bones vistes i un entorn privilegiat amb el mar just davant, ofereixen molta privacitat perquè només pot accedir-s’hi a través d’un vaixell o d’un hidroavió. Els paparazzi ho tindran difícil per anar-hi, doncs.
Cristiano i Georgina podrien haver escollit qualsevol urbanització del món, tenint en compte que s’ho poden permetre. Si han optat per aquesta, però, també és per negocis. La parella va visitar la zona el 2023 amb els fills i van mostrar-se’n totalment enamorats, tal com van reflectir en els seus perfils d’Instagram amb fotografies a la platja i passejant en bicicleta.
Ara, han signat un contracte de publicitat amb aquesta zona i el futbolista passa a ser-ne imatge per promoure tota aquesta zona del Mar Roig anomenada Nujuma. Així ho diu ell mateix a través de les seves xarxes socials: “És un lloc vertaderament extraordinari. Des de la nostra primera visita, Georgina i jo vam sentir una connexió amb l’illa i la seva bellesa natural, és un lloc on ens sentim en pau. Ara que tenim una casa aquí, podem gaudir de temps de qualitat amb la família amb total privacitat i serenitat sempre que vulguem”.
Si fem cas a aquestes declaracions, sembla que la parella no té intenció de viure aquí però sí que la faran servir de segona -o tercera- residència. La llarga llista de propietats que tenen no fa més que créixer, així que tenen on escollir.