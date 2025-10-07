‘Masterchef’: un desmai i el petó als llavis de Mariló a Jordi Cruz

Mariló Montero s’ho ha passat d’allò més bé en l’última gala de Masterchef, en la que ha fet un petó als llavis a Jordi Cruz, a Florentino Fernández i a Pepe Rodríguez. No ha perdut el temps, no, encara que ella no havia de ser la protagonista perquè aquest era el programa de la repesca. L’afortunada ha estat la Soraya, que torna als fogons de TVE el mateix dia que els deixa -entre llàgrimes- David Amor. Anem a pams.
El programa ha tingut moments per a tot, certament. La Mariló ha acaparat les càmeres en un principi perquè la complicitat amb el David Amor a la primera prova ha estat molt evident. L’ha posat molt gelós quan s’ha apropat al jurat i li ha fet un petó a la boca a Jordi Cruz, qui lamentava que el seu plat tingués massa gust d’all: “Jo no sé com us feu petonets a la boca amb aquest gust d’all“. I ella, sense que s’ho esperés, s’ha apropat al xef català i li ha fet tres petons molt a poc a poc i d’una manera sensual. El que ningú no s’esperava? Que també fes un petó a Florentino Fernández i a Pepe Rodríguez: “Mariví, amb permís“, ha dit tot fent referència a la dona del cuiner.
David Amor ho ha mirat tot amb cara de circumstància i ha reconegut que, més que gelós, s’havia posat “incòmode“. Jordi Cruz, en canvi, estava encantat i només feia que dir que el millor plat que havia tastat aquella nit eren “els llavis de Mariló”. I com que de petons anava la cosa, Rosa Benito també ha volgut provar sort i ha fet un altre petó al Jordi per intentar que deixessin de criticar el seu plat.
Charo Reina es desmaia en la repesca de Masterchef
Charo Reina era una de les concursants expulsades que podien ser seleccionades com a repescades, un retorn al programa que finalment no ha estat per a ella. De fet, l’han fet fora d’aquesta lluita perquè ha tingut un contratemps de salut que ha preocupat. I per què l’han desqualificat? La folkòrica ha necessitat ajuda mèdica: “Que caic a terra! He tingut un atac de calor, no puc”, ha dit abans de perdre el coneixement.
“Tot s’ha posat negre, estic bastant acostumada a què em passi això quan fa molta calor desgraciadament”. I és que la de Sevilla té la tensió molt alta i ha hagut de posar per davant la seva salut a la continuïtat en el concurs, ja que s’ha retirat de la competició en veure’s incapaç de continuar cuinant. “Em feia molta il·lusió tornar-hi pel meu fill petit, però les coses passen com han de passar”, ha lamentat.
Soraya, repescada, i David Amor expulsat de Masterchef
En aquella prova, la millor ha estat la cantant Soraya que ha guanyat el privilegi de tornar a formar part de la llista oficial de concursants. A l’altra cara de la moneda? David Amor, que s’hi ha hagut d’acomiadar. En un duel molt igualat contra Torito, ha estat ell qui ha hagut de dir adeu. Els companys no han pogut evitar les llàgrimes, ja que era un dels qui més amics havia fet allà a dins. Una bona persona, tal com han dit des del jurat, que veu com acaba per a ell aquesta aventura televisiva.
La setmana vinent, més i millor en un programa de cuina que continua guanyant adeptes.