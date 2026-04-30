Jordi Cruz va rebre per totes bandes per les controvertides declaracions que va concedir a favor que els cuiners becaris no cobressin perquè estaven aprenent “dels millors” i, segurament, el que haurien de fer és “pagar” per treballar en restaurants de primer nivell. Gairebé deu anys després, ha volgut justificar-se en una intervenció molt cridanera al pòdcast B3tter que torna a col·locar aquella polèmica al centre de l’actualitat. Ha carregat contra el periodista que, segons ell, va “malinterpretar” les seves paraules: “Va escriure el que va donar-li la gana i va guardar aquelles declaracions durant dues setmanes per publicar-les l’1 de maig, el dia del treballador. La va compartir dient que jo defensava que treballessin gratis“.
Recorda que, dies després, un “gestor de crisi” va presentar-se al seu restaurant per proposar-li ajudar-lo davant la crisi d’imatge que estava a punt de tenir per culpa d’aquell tema. I és que, efectivament, se’l va cancel·lar: “Em van fer pintades a la porta del restaurant on em titllaven d’explotador. Va ser un follón horroroso“. Molts restaurants s’han alimentat dels becaris històricament, diu, però assegura que ni ell ni les seves tres estrelles Micheli ho han fet “mai”: “Jo potser he tingut tres o quatre alumnes en pràctiques, sempre per convenis amb escoles. Hem tingut un equip prou gran i no depenem de la gent que ve aquí a aprendre“. No va ser un moment fàcil per a ell, diu, ja que considera que el van tractar com un explotador quan no ho és. Va intentar defensar-se, però no va servir de res: “Hi ha gent que no vol escoltar, et posen una etiqueta i no et treuen d’allà. És molt frustrant“.
Jordi Cruz parla de la relació que ha tingut amb les drogues
En aquest pòdcast, el cuiner també ha parlat de la seva relació amb les drogues. Curiosament, Jordi Cruz treu a la llum una anècdota que el situa a casa d’Eva González i Cayetano Rivera: “El torero va liar un porro per provocar-la a ella, que sempre ha estat en contra de la marihuana, i jo vaig fer-ne una calada. No vaig poder reaccionar, em vaig quedar estirat al sofà totalment fora de joc“.
No ha tingut massa experiència en aquest tema, encara que hagi provat “altres tipus” de drogues: “En general no m’han sentat mai bé, així que he estat allunyat d’això”.
El membre del jurat de Masterchef també ha parlat de la fama, el que irremeiablement li ha acabat pujant al cap d’alguna manera: “Va ser molt a poc a poc i no me’n vaig adonar. La gent pel carrer veu l’estereotip i no a tu, et diuen que ets molt guapo o molt tonto… coses que et van aixecant els peus del terra que és on haurien d’estar fixats”. Un dia, un company de la cuina va dir-li en confiança que estava molt “imbècil”: “Ell em tenia estima i ho feia per mi. Vaig adonar-me que tenia raó, que estava molt idiota. Jo soc cuiner, no soc cantant ni artista“.