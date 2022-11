Florentino Fernández explica per què va rebutjar una oferta milionària

Florentino Fernández ha reaparegut a televisió de la mà de Nuria Roca, que l’ha convidat al seu programa de La Sexta en una entrevista en la que han fet un repàs a la seva llarga trajectòria. L’humorista s’ha sincerat sobre la seva joventut i també sobre el primer gran contracte que van oferir-li a la petita pantalla.

Era el 1997 i ell treballava en antena només des de feia sis mesos, però aquell hauria estat temps suficient perquè es fixessin en ell: “Un directiu de Telecinco em va proposar fitxar amb ells a canvi de 100 milions de pessetes, quan jo guanyava 380.000 al mes amb Pepe Navarro. Que és fort perquè eren uns 2.000 € d’avui dia per fer el ximple”.

Que li proposessin guanyar tantíssims diners el va preocupar: “Van anar augmentant la proposta fins arribar a 100 milions de pessetes, el que equivaldria a 50.000 € mensuals. Em vaig espantar molt, vaig anar a la casa del poble i li ho vaig comentar als meus pares. El meu pare, que guanyava una merda com a conductor d’autobusos, em va dir que insistís en saber què hauria de fer a canvi de tant diners“.

“No m’especificaven quin seria el meu paper, així que la meva mare em va recomanar que no acceptés perquè deia que els diners estan molt bé, però que en grans quantitats és càncer”, ha dit. Finalment va declinar la milionària oferta i va quedar-se amb Pepe Navarro per un mió de pessetes al mes.

Flo reapareix a televisió amb Nuria Roca | La Sexta

Florentino Fernández revela que participarà en una edició especial de Masterchef

El Flo ha aprofitat aquesta entrevista per revelar una informació que hauria d’haver mantingut en secret. TVE l’ha fitxat per participar en una edició especial de Masterchef que emetran aquest Nadal, una exclusiva que ha tret a la llum abans que se sabés res sobre aquest programa: “Crec que no ho puc dir perquè encara no han fet la roda de premsa, però ho diré… Encara que sigui d’una altra cadena. Han fet una edició especial en la que hi ha un elenc de nou famosos”.

Flo dona una exclusiva en el programa de Nuria Roca | La Sexta

Una informació confidencial que no ha dubtat en treure a la llum, el que potser li genera alguna conseqüència.