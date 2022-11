Dulceida a TV3: “Els meus primers ‘looks’ els feia amb roba d’Els Encants”

Dulceida ha trepitjat un plató de TV3 i ha parlat en català, dos gestos impensables en la influencer més famosa de tota Espanya. Sota el sobrenom de la popular creadora de contingut s’amaga Aida Domenech, una noia de Badalona que ha hagut de treballar moltíssim per arribar on ha arribat. Sobre els seus inicis, precisament, ha parlat en una entrevista amb Ricard Ustrell a Col·lapse que ha agradat a uns teleespectadors de la cadena que no estan acostumats a veure contingut així a la televisió catalana.

L’objectiu era promocionar el documental sobre la seva vida que acaba d’estrenar a Amazon Prime. Ella va ser la primera en començar a cobrar diners per la feina d’influencer al nostre país, el que l’ha ajudat a convertir-se en l’abella reina d’aquest món digital. No tot és de color rosa, és clar, i ha reflexionat sobre els perills de la xarxa davant del presentador.

Com va començar tot? “Jo tenia un blog en el que ensenyava quina roba tenia i com la combinava. Les marques s’hi van fixar i em van començar a regalar coses perquè les mostrés allà i els fes publicitat. A canvi jo no cobrava res, simplement em quedava aquell producte. Va arribar un moment, però, en què juntament amb les altres noies que començaven a ser influencers ens vam adonar que els estàvem fent guanyar molts diners i era injust que nosaltres no en quedéssim una part d’aquests ingressos que els generàvem. Vaig començar a dir-los que havien de pagar si volien que els féssim publicitat i, gràcies a això, vam inventar aquest negoci“.

Ricard Ustrell entrevista Dulceida a Col·lapse | TV3

Dulceida explica com van ser els seus inicis en el món de la moda

La passió per la moda li va començar quan tenia 17 anys, moment en què sempre estava llegint revistes de moda i analitzant fotos de les passarel·les de tot el món. La seva família no tenia diners, així que va haver de començar a treballar per poder pagar-se ella mateixa els estudis d’Interpretació. Mentrestant, anava adquirint més i més coneixements sobre moda: “El nivell econòmic de la meva família era bastant fluix i jo he treballat de moltes coses sense que m’hagin caigut els anells. Jo recordo anar als Encants a rebuscar entre la roba que hi havia per poder fer-me els meus looks! Si ara miro enrere me n’adono que ha estat difícil arribar fins aquí… He hagut de treballar moltíssim, però em sento afortunada perquè em guanyo molt bé la vida en una feina que m’encanta”.

Actualment està gravant escenes en una pel·lícula en la que ha obtingut un paper que, en principi, no fa massa per ella: “Interpreto una monja a La reina del convento, que és una comèdia molt gamberra. El meu personatge és la típica nena bona amb una trama interna interessant. M’ho passo molt bé actuant perquè és el que realment he estudiat. El meu somni seria poder compaginar la feina d’actriu amb la d’influencer“.

La influencer reconeix que ha passat por per culpa dels detractors

Ser una de les creadores de contingut més famoses d’Instagram té les seves coses dolentes, el que ha reconegut una vegada més: “Intento no posar-me pressió, però és difícil perquè en el món de les xarxes no permeten que t’equivoquis o que tinguis una opinió diferent a la de la majoria. M’ha costat, però al final he après que em critiquen des de la ignorància i que no he de permetre que m’afecti el que em diguin. És molt i molt complicat, és clar, i he arribat a plorar moltíssim pel que m’han arribat a dir“.

Dulceida coneix molts joves que estan intentant entrar en aquesta feina: “Sempre dic que les xarxes són perilloses i és així. Conec casos d’influencers molt joves que estan molt fotuts de salut mental. A TikTok hi ha nen amb 18 anys que tenen 10 milions de seguidors i això és una barbaritat. Hi ha moltes noies de 18 anys a les que els estan fent l’assetjament que abans ens feien a l’escola, ara ho reben a TikTok. A mi això em fa por“.

En el seu cas, el moment en què més va patir per la seva seguretat va arribar per culpa d’una detractora en concret: “Em feia un assetjament molt fort i vaig haver d’anar acompanyada de seguretat privada durant un viatge… Ara mateix estic immersa en un procés judicial contra ella. Tenir detractors és el preu que hem de pagar per la fama, sí, però és molt injust“.