Dulceida mostra una sessió de teràpia: “Estic desanimada i sense il·lusió”

Dulceida sempre ha destacat per la seva transparència i sinceritat plena amb els seus seguidors. La de Badalona va ser la primera en introduir el món influencer en el nostre país, l’abella reina de tot un seguit de nois i noies que han vingut darrere. També ella ha estat la primera en protagonitzar un documental propi, el que Amazon Prime està promocionant després d’estrenar-lo la setmana passada.

En ell, torna a obrir-se en canal fins al punt d’ensenyar sense vergonya com viu una sessió amb la terapeuta. Amb llàgrimes als ulls i fent una confessió íntima rere una altra, Dulceida es mostra més vulnerable que mai. En un dels fragments que han gravat, se la veu totalment trencada: “Aquests darrers dies estic desil·lusionada i desanimada. M’estic forçant a no estar-ho, però és el que sento. El que em preocupa és que també ho sento a la feina, això li deia a la representant que no estic bé perquè no em fa il·lusió res”.

“Soc d’una manera que sempre soc molt divertida i que sempre soc l’ànima de la festa que proposa fer coses… I ara això tampoc no està. De les parts que més m’agradaven de mi no hi són i això em fa mal. No m’agrada aquesta persona. Tota l’estona intento fer veure que estic bé perquè no vull mostrar-me amb penes”, assegura.

Dulceida promociona el seu documental |Instagram

Dulceida reconeix que la separació d’Alba Paul l’ha afectat molt

La influencer reconeix que aquest no ha estat un any bo per a ella, especialment des que trenqués la relació amb Alba Paul: “La situació amb ella, la mort de la meva àvia i l’assetjament constant a la xarxa van afectar. És una p… merda tot. Des que vam explicar que ens donàvem un temps les exigències han estat molt altes. Quan vaig dir que m’agradava una noia ho vaig viure com havia viscut les altres relacions, de manera normal com amb les altres. Vam tenir una boda de somni”, relata en un dels moments més personals del documental.