Dulceida revela quins plans de futur té: vol ser mare soltera?

Dulceida converteix en or tot el que toca. La reina de les influencers ha estrenat un documental sobre la seva vida que està permetent conèixer com és el seu dia a dia i quines reflexions fa sobre el procés que ha fet fins a assolir tanta fama i repercussió. Per tal de promocionar-lo, també aprofita per concedir alguna entrevista en la que tracta tota mena de temes. Un dels que més li pregunten? Els seus plans de ser mare, els que ha deixat aturats momentàniament després de la ruptura amb Alba Paul.

Ella tenia clar que volien tenir un fill, però ara es veu soltera i li costa més fer el pas. N’ha reflexionat en una conversa molt sincera amb Divinity: “He parlat amb noies que també han tallat amb la parella després de molt de temps i que ara estan obsessionades amb quant trigaran en ser mares. Estic segura que si hagués trencat la meva relació amb 25 anys, doncs no hauria pensat en aquest tema… però sí que ho he fet. Aquesta ha estat una de les meves lluites, i ara tocarà quan toqui i ja està. Jo tinc clar que vull ser mare, però ara mateix no em plantejo ser mare soltera. Jo al final vull formar una família amb algú, però mai no se sap. També em veuria molt disposada i molt capaç de tenir-lo sola”.

Dulceida se sincera sobre els plans que té per ser mare | Divinity

Dulceida reflexiona sobre la cara amable i també la fosca de les xarxes socials

La barcelonina repeteix que la part més positiva de la seva feina i repercussió és haver pogut ajudar altres nois i noies a declarar la seva homosexualitat o bisexualitat sense tants problemes: “El millor que m’ha aportat la meva trajectòria ha estat poder visibilitzar el col·lectiu LGTBIQ+, sense cap mena de dubte. A vegades no soc conscient, però amigues meves em deien que han sortit de l’armari gràcies a mi. M’atura gent pel carrer i em diu que ara s’atreveixen! Jo m’he mostrat natural i això ha fet que molta gent sigui més lliure. És una responsabilitat, però molt maco”.

Tots els moviments de la Dulceida són analitzats al detall i ella n’és conscient. Sempre havia conviscut amb aquesta expectació mediàtica bastant bé, però la ruptura amb l’Alba ho va canviar tot perquè la persecució va ser molt intensa: “Vaig necessitar desconnectar de les xarxes perquè va ser molt fort. Si em veien en un restaurant, deien que tenia una aventura amb un dels cambrers. Com que en Juan Betancourt i jo estàvem a Eivissa, tothom a inventar-se que estàvem junts quan en realitat només l’he vist dues vegades en la meva vida. En un principi donava totes les explicacions i responia tots els rumors, però no podia segui així i per això ara només parlo del que jo vull. Per mi era una obligació donar explicacions i em va costar acceptar que no calia”.

La influencer està triomfant amb l’emissió del seu documental, el que rep aplaudiments dia sí dia també a través de les xarxes. Un projecte que la fa destacar encara més entre les companyes de professió, la gran majoria de les quals van començar en aquest món precisament gràcies a ella. Els fans de Dulceida estan emocionadíssims i molt agraïts per poder haver conegut més sobre el seu ídol, que no fa més que encadenar un projecte i un èxit rere un altre. Sembla clar que la de Badalona no té sostre i que vol continuar triomfant en un món a les xarxes que podem dir que va inventar ella.