Enric Auquer se ha convertido en uno de los actores revelación de los últimos años tras participar en proyectos tan potentes como Casa en flames, Cites, Com si fos ahir, Sky Rojo o Ebre, del bressol a la batalla. La entrevista que ha concedido a Roger Escapa para el Eclipsi de 3Cat ha servido para conocer detalles muy curiosos sobre su vida anterior a la actuación, por ejemplo, cuando encadenó un montón de trabajos diferentes. ¿Entre los titulares que ha dejado caer? También el curioso lugar donde acostumbra a estudiar los guiones. Todo un conjunto de perlas que encantará saber a sus fans.

El actor ha sorprendido, por ejemplo, cuando ha reconocido que no tiene memoria. Esta es una cualidad indispensable en su trabajo, teniendo en cuenta la cantidad de páginas que debe memorizar para las películas. Sin embargo, tiene una explicación: «Tengo muy mala memoria, ni siquiera recuerdo si mis hijos nacieron por la mañana o por la noche. Y me dedico a memorizar textos, pero son memorias diferentes… Memorizar textos es algo que se me da realmente bien porque tengo mucha facilidad en ello, lo que me pasa es que pienso en mi pasado y es todo un batiburrillo extraño».

Enric Auquer explica que tiene pinceladas de su pasado, solo, como el día en que perdió la virginidad: «Recuerdo que había velas porque hice caso a mi madre que me decía que era importante y así lo hice. La recuerdo muy bonita y eso que hace muchos años, yo debía tener unos 16 años». ¿Y por qué le cuesta tanto? Su suposición, que tiene que ver con la dislexia y el TDAH que padece: «No estoy muy presente porque vivo la vida sin parar».

Los textos de los guiones sí que los aprende, pero de una manera muy curiosa. El día que tiene que estudiar, lo inicia con una rutina concreta: «Me levanto muy temprano, me encierro en el baño y hasta la hora de comer no salgo si realmente tengo que estudiar. Puedo estar cinco horas en el baño con una cafetera, el calefactor de aire caliente… pero no en posición de cagar, sentado en el suelo del baño«. No sabe muy bien por qué, pero sospecha que le gusta porque este es el lugar «más acogedor» que jamás ha descubierto: «Me encanta, memorizo el texto allí con el café y un paquete de cigarros«.

Roger Escapa entrevista al actor Enric Auquer en el Eclipsi | 3Cat

Todos los trabajos que ha tenido Enric Auquer antes de ser actor

Enric Auquer reconoce que se siente «afortunado» porque disfruta «mucho» de un trabajo que le «encanta«. Los directores confían en él para darle personajes difíciles y aún no se lo cree: «A veces me aburro muchísimo de mí mismo, pero intentaré que dure». No siempre ha sido actor, de hecho, ya que ha tenido muchos más trabajos antes de poder ganarse la vida con esto. El intérprete ha dejado boquiabierto al presentador cuando ha comenzado a enumerar todos los lugares donde ha trabajado. Él que no fue buen estudiante, tuvo que buscarse la vida: «He trabajado en una granja de corderos, donde los alimentaba y los llevaba en un camión al matadero; también he sido pizzero, electricista, lavaplatos en Londres, de staff en el circo de Soley de Londres, he sido camarero en muchos lugares diferentes, en comedores escolares…«.

También hemos descubierto que sus padres se conocieron en una comuna de Rupià, una historia bastante sorprendente. Su abuelo materno, el típico hombre de Barcelona, compró una masía en el pueblo. Justo al lado, la familia paterna del actor creó una comuna hippy que acabaría siendo el escenario de los inicios de esta historia de amor. Y, precisamente, en esta conversación ha sacado a la luz que su descubridora fue su madre: «Ella, que sufrió mucho con mi juventud, fue la primera que me dijo que podía dedicarme al mundo de la interpretación«. Explica que llegó a pasarlo realmente mal, ya que tenía una voluntad «muy grande» de vivir aventuras y, a menudo, llevó este deseo «demasiado lejos»: «Siempre me ponía en riesgo y buscaba emociones fuertes todo el tiempo«.

Ahora canaliza esta ansia de dopamina en la actuación, ya que en casa debe mantenerse más estable porque es padre de dos criaturas. Ahora que la mayor tiene 10 años, puede decir que se lanzó a la piscina de la paternidad siendo «cero consciente» de lo que suponía: «Solo tenía 26 años y previmos el nacimiento de Candela desde la inocencia… Yo no sabía qué era eso, estaba compartiendo piso con cinco personas más cuando ella nació«.

El actor confiesa cómo se aprende los guiones de las películas y sorprende mucho | 3Cat

Y, de todo esto, a compartir una anécdota muy impactante que tuvo lugar hace solo unos días: «Estaba rodando en el Raval y, cuando volvía en bicicleta, me puse en contra dirección durante 100 metros. Un coche de los Mossos me hizo parar y me gritaron preguntándome qué hacía, que iba en contra dirección. Le dije que no me gritara, que me pusiera una multa pero que no me gritara. El tipo se levantó, me agarró del cuello y tuvimos un lío heavy«. Un Enric Auquer sincero que enamorará a los fans más curiosos con tanta información sobre su vida.