Cites Barcelona volverá a la pequeña pantalla en 2027, pero 3Cat ya comienza a promocionarla ahora que se ha dado inicio al rodaje. La capital catalana vuelve a ser un protagonista más de esta ficción, que se está grabando en diferentes escenarios de la ciudad. Pau Freixas produce cuatro nuevos capítulos de 40 minutos cada uno, en los cuales se entrelazarán dos citas cara a cara «llenas de inseguridades y esperanzas«.

La mecánica será similar a las anteriores, pero insisten en que habrá «más amor» con los miedos, los secretos y las expectativas como temas principales. Al telespectador le hará gracia poder visitar, desde el sofá, algunos de los lugares más icónicos de Barcelona. Ahora bien, explican desde la cadena que también han escogido rincones menos turísticos que capturan la vida cotidiana de sus ciudadanos.

La serie, que estará disponible en TV3 y en Amazon Prime Video, ha fichado actores catalanes muy reconocidos. ¿Qué parejas veremos enamorarse allí? Elena Tarrats y Èric Masip; Natalia Sánchez y Javier Beltrán; Greta Fernández y Daniela Brown; Raquel Ferri y Joan Amargós; Diana Gómez y Cristian Valencia; Emma Vilarasau y Jordi Bosch; Alicia Falcó y Pablo Generoso; y Malena Alterio y Jorge Bosch.

La última temporada de Cites Barcelona gustó mucho a la crítica | TV3

¿Qué actores participarán en la nueva temporada de la serie? | 3Cat

Catalán y actores de diferentes generaciones para mejorar la audiencia de Cites Barcelona

Habrá historias de amor de personas de diferentes generaciones, lo que demuestra la intención de la cadena de poder conectar con un espectro de público más amplio. La anterior temporada no tuvo una audiencia tan alta como las anteriores y quieren luchar contra eso, de la misma manera que habrían insistido mucho en Amazon Prime que el rodaje debía ser con una presencia del catalán prioritaria. Los capítulos de la primera temporada de Cites Barcelona obtuvieron un 15,5% de share de media, mientras que en la segunda bajó hasta el 9,7% y unos 162.000 telespectadores.

La serie es aclamada, igualmente, y también ha sido ganadora del Premio Zoom a la mejor serie de ficción que presentará los encuentros más disparatados en el corazón de la ciudad. Desconocidos que se conocen por una app se enfrentan al primer cara a cara, una idea potente que los fans confían que hayan continuado explotando.