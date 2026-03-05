Cites Barcelona tornarà a la petita pantalla el 2027, però 3Cat ja comença a fer-ne promoció ara que ha donat el tret de sortida al rodatge. La capital catalana torna a ser un protagonista més d’aquesta ficció, que s’està gravant a diferents escenaris de la ciutat. Pau Freixas produeix quatre capítols nous de 40 minuts cadascun, en els quals s’entrellaçaran dues cites cara a cara “plenes d’inseguretats i esperances“.
La mecànica serà similar a les anteriors, però insisteixen que hi haurà “més amor” amb les pors, els secrets i les expectatives com a temes principals. Al teleespectador li farà gràcia poder visitar, des del sofà, alguns dels llocs més icònics de Barcelona. Ara bé, expliquen des de la cadena que també han escollit racons menys turístics que capturen la vida quotidiana dels seus ciutadans.
La sèrie, que estarà disponible a TV3 i a Amazon Prime Video, ha fitxat actors catalans molt reconeguts. Quines parelles veurem enamorar-s’hi? Elena Tarrats i Èric Masip; Natalia Sánchez i Javier Beltrán; Greta Fernández i Daniela Brown; Raquel Ferri i Joan Amargós; Diana Gómez i Cristian Valencia; Emma Vilarasau i Jordi Bosch; Alicia Falcó i Pablo Generoso; i Malena Alterio i Jorge Bosch.
Català i actors de diferents generacions per millorar l’audiència de Cites Barcelona
Hi haurà històries d’amor de persones de diferents generacions, el que demostra la intenció de la cadena de poder connectar amb un espectre de públic més ampli. L’anterior temporada no va fer una audiència tan alta com les anteriors i volen lluitar contra això, de la mateixa manera que haurien insistit molt a Amazon Prime que el rodatge havia de ser amb una presència del català prioritària. Els capítols de la primera temporada de Cites Barcelona va obtenir un 15,5% de share de mitjana, mentre que a la segona va baixar fins al 9,7% i uns 162.000 teleespectadors.
La sèrie és aclamada, igualment, i també ha estat guanyadora del Premi Zoom a la millor sèrie de ficció que presentarà les trobades més esbojarrades al cor de la ciutat. Desconeguts que es coneixen per una app s’enfronten al primer cara a cara, una idea potent que els fans confien que hagin continuat explotant.