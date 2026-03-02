TV3 ha preparat un mes de març molt potent amb estrenes que confien que cridin l’atenció dels teleespectadors amb ganes de novetats. La data que marcarà molta gent al calendari és el 16 de març, quan arribi el primer dels set capítols nous de Crims que tindran l’engany com a fil conductor. L’endemà mateix, el dimarts 17, arribarà a la plataforma la tercera temporada de Jo mai mai. La sèrie adolescent de 3Cat de la casa rural de Les Guilles afegeix noves trames, amb la por i el matrimoni com dos dels temes principals. Els personatges hauran d’enfrontar-se al temor de no ser enganyats, de no ser estimats, de no assolir les expectatives i de no ser acceptats. A més a més dels actors de les altres temporades, se sumen cares noves que sorprendran l’espectador.
Documentals i periodisme de denúncia, aquest mes de març a 3Cat
A més a més, el 24 de març estrenaran una sèrie documental sobre l’encobriment dels abusos a menors amb molt bona pinta. La fugida, veritats ocultes dona continuïtat a l’anterior documental per aprofundir en tot el que se sap sobre els abusos sexuals a menors que haurien tingut lloc a escoles religioses i la impunitat que han tingut molts dels agressors. TV3 n’emetrà una versió unitària dins del programa Nits sense ficció i, a la plataforma, es podrà veure en format de sèrie de tres capítols.
I si parlem de periodisme de denúncia, també podem de l’arribada de la segona temporada de Dones en lluita. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, s’emetrà el primer capítol d’aquest documental que explica històries de resistència, activisme i superació de dones que s’arrisquen per defensar drets en retrocés arreu del món. Després d’un dels testimonis de la primera temporada, un any després presentaran un avançament de la segona amb el testimoni de Manal Tamimi, una palestina de Cisjordània que ha fet de la resistència contra l’ocupació d’Israel el motor de la seva vida. S’estrenarà el 2 de març a la plataforma i, a TV3, el diumenge 8 de març. Els quatre capítols més que completaran aquesta temporada estan previstos per a la tardor.
Diu U, una de les sèries revelació d’aquest març
La ficció tindrà un títol destaca que serà Dia U, una producció molt ambiciosa de sis capítols d’Amazon Prime i 3Cat que explora la relació entre la tecnologia i la humanitat en l’era digital a través d’una història ambientada en el Mobile World Congress. Gravada a Barcelona, té com a actors principals l’Álex González i l’Alba Planas, però també hi participa Ivan Massagué, Jordi Mollà o Mireia Oriol.
Roger Escapa torna amb L’eclipsi, el format d’entrevistes a famosos que tindrà personatges tan coneguts com Dulceida, Enric Auquer, Kika Nazareth i Abraham Orriols. Amb una estètica renovada i novetats que prometen converses inesperades i moments per al record.
També hi ha bones notícies per als fans dels gossos, ja que el 26 de març s’estrenarà la tercera temporada de Cita bestial a la plataforma. Candela Figueras presenta un programa que es converteix en un gran aparador de l’adopció responsable d’animals, el que combina l’entreteniment i el relat de no-ficció per acompanyar famílies que volen acollir un gos. En aquesta ocasió, hi haurà vuit episodis amb novetats com una adopció de gats, el procés d’un gos d’assistència per a una noia sorda o animals rescatats en situacions límits.
Un dels titulars d’aquest avançament té un nom propi i és el de Berta Aroca. Amb Sí a tot, protagonitza el videoblog d’EVA nou en què s’endinsarà en un univers cultural i professional que d’entrada li serà aliè. Vencerà la por a volar, aprendrà a tatuar, formarà part d’una colla sardanista… tot un seguit de reptes que pot agradar als seus fans perquè mostrarà facetes desconegudes de la jove.