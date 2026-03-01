Los domingos s’han cruspit l’últim dissabte de febrer, però TV3 ha arrasat igualment en l’audiència mensual. Aquest és el marcador que deixen les xifres de consum televisiu a Catalunya conegudes aquest matí. TVE es va endur per golejada l’últim prime time del mes gràcies a la retransmissió de la gala dels premis Goya, en què va triomfar la pel·lícula basca Los domingos. La conseqüència d’aquest fenomen va ser que es va ensorrar l’audiència del programa Col·lapse, de TV3. Però aquesta última mala nit no ha impedit que el lideratge de la cadena pública catalana al febrer hagi estat incontestable, amb un 15,7% de quota de pantalla, un total de 5,3 punts per sobre del 10.4% aconseguit per La 1 de TVE.
És, segons fonts de 3Cat, la millor quota mensual de TV3 des del març del 2020, en què l’esclat de la pandèmia de Covid va generar un pic d’audiència televisiva, especialment pel que fa als informatius, que són el punt fort de la casa. De fet, el balanç del mes que es va tancar ahir supera, per exemple, les xifres del febrer de l’any passat, que ja van ser excel·lents i en què TV3 va assolir un 14,1% de share i La 1 es va quedar en un 8,9%, amb l’alè al clatell d’Antena 3 (8%) i Telecinco (7.9%).
Un any després, el lideratge de TV3 del mes de febrer ha augmentat, La 1 i Antena 3 (8,6%) també han millorat la seva quota i Telecinco s’ha estimbat del tot: ha caigut del 7,9% a un pobre 4,6%, superat pel 5,6% de La Sexta i amb un frec a frec amb Cuatro (4,5%). Queda clar, per tant, que a Catalunya l’audiència televisiva en el canal lineal –fora de les plataformes– és cosa de TV3, malgrat els esforços de TVE i davant la desfeta absoluta del canal insígnia de Mediaset, pensat per fer grans audiències i en una crisi galopant des de l’any passat.
Una quota de pantalla espectacular per a la gala dels Goya
Les dades d’audiència de la cerimònia d’entrega dels premis Goya, que es feia a Barcelona després de 26 anys –i que ha costat no pocs recursos públics, amb una inversió de dos milions d’euros per part la Generalitat un milió de l’Ajuntament–, han estat espectaculars. La retransmissió va assolir una quota de pantalla del 31,4% a La 1 (amb una mitjana de 399.000 espectadors) i un 2,5% a La 2 (32.000 espectadors de mitjana), de manera que es va endur un share total del 33,9%, una xifra digna d’una final de la Champions. En aquest context, Col·lapse, que la majoria de dissabtes aconsegueix retenir el lideratge per a TV3, no va poder passar d’un 7,6%, amb una mitjana de 96.000 espectadors.
No cal dir que la resta de cadenes no van poder fer res de bo. El competitiu concurs d’Antena 3 Atrapa un millón es va quedar amb una quota de pantalla del 6,7%; La Sexta Xplica va aconseguir arrencar un 4,9%; la pel·lícula dels dissabtes de Cuatro, amb Wanted, s’hi va acostar molt, amb un 4,8% i Telecinco, que s’havia rendit abans de començar i havia programat un Very Best de Got Talent, es va quedar al fons del pou amb un 2%.